Искан от Ливърпул продължава да не играе за Кристъл Палас

Мениджърът на Кристъл Палас - Пиер Саж, очаква нападателят Исмаила Сар да поднови тренировки през следващата седмица преди дебюта на тима в Лига Европа в четвъртък срещу полския Лех Познан. Сенегалският национал не е играл за "орлите", откакто трансферът му в Ливърпул претърпя провал в края на миналия месец, а оттогава се бори с контузия в областта на слабините.

"Все още е същото. Той не е с отбора за момента. Мислех, че ще бъде с нас в понеделник, но случаят не беше такъв. Очакваме следващия понеделник да започне да тренира с останалите", заяви Саж, цитиран от "Скай Спортс".

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Попитан дали е говорил лично със Сар, френският специалист отговори: "Той вече се чувства по-добре. По-склонен е да говори с нас, отколкото беше преди пет или десет дни. Това е добре, искаме го обратно на терена. Това не е първият случай, в който съм се разправял с подобно нещо. Трябва да се грижим за него."

Кристъл Палас започна сезона във Висшата лига с една победа и две поражения в първите си три мача, а в събота приема новака Ипсуич Таун на "Селхърст Парк".

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Снимки: Gettyimages