Ипсуич срази Кристъл Палас в последната минута

С попадението в последната минута на редовното време Ипсуич измъкна успех с 3:2 над Кристъл Палас като гост в среща от 4-тия кръг на Премиър лийг. Точен беше резервата Зайън Флеминг с добавка след удар в гредата на негов съотборник.

Победата е втора за новаците в елита, които минават през тежка програма. В предишните си два мача те загубиха от Манчестър Юнайтед и Ливърпул, а след дни им предстои и сблъсък с Арсенал за Купата на лигата. За Палас пък това е трето поражение в шампионата.

За развръзката на събитията на “Селхърст Парк” “натежа” и червеният картон на Аксел Дисаси от Кристъл Палас в 34-тата минута. По това време резултатът вече беше 1:1. В случая защитникът беше отстранен заради грубо нарушение срещу Джак Кларк, като се намеси ВАР, тъй като първоначално главният арбитър не прибягна до червения картон.

Иначе новото попълнение Анан Халаили изведе домакините напред в 14-тата минута, но бившият футболист на Станимир Стоилов в Гьозтепе Емерсон изравни в 23-тата. После Лейф Дейвис даде преднина на Ипсуич точно преди почивката.

Макар да бяха в намален състав, лондончани успяха да изравнят за 2:2 чрез Йорген Ларсен в 75-ата.

В края обаче радостта беше за “трактористите”, които грабнаха трите точки с късния гол.

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