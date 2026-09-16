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  3. Бивш вратар на Челси слага край на кариерата си в националния отбор

Бивш вратар на Челси слага край на кариерата си в националния отбор

  • 16 сеп 2026 | 17:08
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Бивш вратар на Челси слага край на кариерата си в националния отбор

Бившият вратар на Челси Едуар Менди е провел разговори с новия селекционер на сенегалския национален отбор Патрик Виейра и след това е взел финално решение да се оттегли. 34-годишният страж потвърди отказването си преди три дни, с което сложи край на кариерата си с екипа на "лъвовете от Теранга". Той се оттегля като един от най-успешните вратари в историята на Сенегал, изиграл ключова роля в един от най-силните периоди за футбола в страната. Опитният Менди се утвърди като водеща фигура за Сенегал и беше част от състава, спечелил Купата на африканските нации през 2021 година в Камерун - първата континентална титла в историята на страната.

"Разговарях подробно с Патрик (Виейра) по телефона. Проведохме много добър разговор, в който той успя да представи проекта и визията си. Не съм изненадан от него - като личност и треньор. Изложих му моята визия и мотиви. Това доведе до период на размисъл - от уважение към Патрик и ролята, която той искаше да поема в националния отбор. Отделих си време за размисъл и в крайна сметка реших да не участвам в този проект, тъй като смятам, че би било малко егоистично от моя страна да започвам нещо, към което не е сигурно, че ще завърша. Има ново поколение, оформя се нов цикъл, който започва веднага с квалификационните мачове. За мен беше по-честно да позволя на тази нова група и най-вече на вратарите да започнат пълноценно участието си в надпреварата още от първия мач и да извървят пътя към следващия турнир за Купата на африканските нации", заяви Менди в интервю за държавната френска национална радиостанция (RFI).

В момента стражът играе за Ал Ахли в Саудитска Арабия.

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