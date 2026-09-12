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Рен оглави колоната във Франция, нанасяйки трета поредна загуба на Марсилия

  • 12 сеп 2026 | 00:06
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Рен оглави колоната във Франция, нанасяйки трета поредна загуба на Марсилия

В откриващия мач от 4-тия кръг на френската Лига 1, отборът на Рен постигна победа с 1:0 у дома срещу Марсилия. Двубоят се изигра на стадион „Роазон Парк“. Единственото попадение в срещата бе отбелязано от Адриен Томасон (52'). С този успех тимът, воден от Франк Хаиз, се изкачи временно на първото място в таблицата, докато гостите, които са сред съперниците на Левски в Лига Европа, записаха трето последователно поражение в първенството.

През първото полувреме Марсилия се опита да застраши противниковата врата, като Амин Гуири, Игор Паишао и Амин Харит създадоха опасни ситуации, но бяха спрени от вратаря на домакините Брис Самба.

Домакините от Рен се възползваха от силното си начало на втората част и откриха резултата в 52-рата минута. След центриране отдясно, влезлият на полувремето Муса Ал-Тамари свали топката с глава към Адриен Томасон, който отблизо я прати в мрежата за 1:0. Това бе негов юбилеен гол номер 50 в Лига 1.

В 72-рата минута Томасон бе близо до второ попадение, но негов удар нацели напречната греда.

С тази победа Рен събра актив от 9 точки и излиза временно на 1-во място в моментното класиране на Лига 1 преди изиграването на останалите срещи от кръга. Загубилият тим на Марсилия остава в тежка серия с актив от 3 точки, като заема 12-а позиция в таблицата.

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Снимки: Imago

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