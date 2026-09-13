Аталанта не можа да се съвземе след драмата на "Олимпико"

Каляри продължи забележителния си старт на сезона с престижна победа с 2:1 при гостуването си на Аталанта. Пол Менди и Даниел Малдини се разписаха за сардинците, като голът на Малдини бе от първата реализирана дузпа в Серия "А" през настоящата кампания.

Двата отбора влязоха в мача с различни очаквания, но с равен актив от по 6 точки след първите три кръга. „Ла Деа“ постигна трудни победи над Сасуоло и Болоня, преди да допусне обрат в добавеното време при загубата от Рома. За този мач домакините бяха без наказания Джанлука Гаетано, както и без контузените Исак Хиен и Камалдин Сулемана. Новите попълнения Франк Кесие и Джонатан Роу започнаха като титуляри за първи път.

Единствената загуба за Каляри дойде от Интер. В лазарета на тима бяха Матиа Феличи, Мбала Нзола, Рияд Идриси и Яел Трепи. Даниел Малдини се изправи срещу един от многото си бивши клубове, а Йери Мина се завърна в състава след контузия.

В началото на срещата Джанлука Скамака затрудни вратаря Елия Каприле, а от другата страна Марко Карнезеки трябваше да избива далечен удар на Алесандро Романо. Въпреки лекия превес на домакините, Каляри поведе. Мишел Адопо проби отдясно и подаде към Пол Менди, който от около седем метра стреля, топката се удари в долната част на напречната греда и влетя в мрежата. Любопитно е, че това е трети гол за Менди в Серия "А", като и трите са отбелязани срещу Аталанта.

Карнезеки отрази и удар на бившия си съотборник Даниел Малдини, но домакините изравниха малко преди почивката. Джорджо Скалвини изпълни бързо пряк свободен удар към Шарле Де Кетеларе, топката стигна до Скамака, който с диагонален шут и лек рикошет в Адам Оберт възстанови равенството.

В 52-ата минута Менди отново прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради тънка засада след извеждащ пас на Романо. Малко по-късно Сеад Коласинак игра непохватно с ръка в наказателното поле при центриране на Романо от фаул и съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Даниел Малдини, който с лъжливо движение прати Карнезеки в грешния ъгъл и реализира. Това бе първата отбелязана дузпа в Серия "А" за сезона и едва втората, отсъдена в първите 34 мача от кампанията.

Впоследствие Зе Педро бе заменен от Юкинари Сугавара, който дебютира за Каляри, а Адам Оберт тества Карнезеки със силен удар в близкия ъгъл.

Към края на мача Самарджич бе близо до страхотен гол, след като премина между четирима защитници, но ударът му мина на сантиметри от гредата. Удар на Кесие и такъв с глава на Никола Кръстович пък бяха спасени от Каприле.



В заключителните минути Аталанта се хвърли в атака, но действията на тима бяха неефективни и така „бергамаските“ записаха втора поредна загуба.

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Снимки: Gettyimages