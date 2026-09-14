Голове в края донесоха солиден успех на Атлетико в гостуването на Реал Сосиедад

Атлетико Мадрид постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Реал Сосиедад в мач от петия кръг на Ла Лига. Всички голове в мача паднаха в последните десетина минути на двубоя, когато първо Алехандро Грималдо (84') даде аванс на гостите от дузпа, а Джонатан Дейвид (90') и Джулиано Симеоне (90+5') оформиха крайния резултат с два гола в заключителните минути. Двубоят дълго време бе равностоен и лишен от сериозни голови положения, но Атлетико постепенно пое инициативата и в края наказа домакините за допуснатите пространства.

Първото полувреме премина при сравнително равномерно разпределение на владението, като двата отбора трудно стигаха до наказателните полета. Реал Сосиедад бе по-активният тим в отделни моменти, но така и не успя да създаде чиста възможност. Най-опасната ситуация преди почивката дойде след удар на Серхио Гомес, който бе отразен от Ян Облак, докато Атлетико не отправи друг точен удар към вратата.

И след почивката картината не се промени съществено, като атаките на двата състава често приключваха преди да се стигне до реална опасност. Атлетико обаче започна по-често да използва фланговете и да търси възможности с центрирания. При едно от тях топката срещна ръката на Жоб Очиенг в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Грималдо застана зад топката и с хладнокръвен удар изведе мадридчани напред.

Реал Сосиедад опита да реагира, но вместо да стигне до изравняване, допусна втори гол. Джонатан Дейвид получи възможност да навлезе през защитата на домакините, премина през няколко съперници и запази самообладание, за да покачи на 2:0. В добавеното време Атлетико организира бърза контраатака, при която Джулиано Симеоне сложи точка на спора с трети гол.



Така Атлетико Мадрид се изкачи до четвъртото място в класирането, докато Реал Сосиедад остана без точка от двубоя. Следващото изпитание за тима на Диего Симеоне е домакинство на Осасуна на 16 септември, а ден по-късно Реал Сосиедад ще започне европейската си кампания с домакинство на Борнемут в Лига Европа.

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Снимки: Gettyimages