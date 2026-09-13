Хулиан Алварес с травма, пропуска мача с Реал Сосиедад

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е напуснал преждевременно последната тренировка на отбора.

Според информация на „Марка“, аржентинският футболист не е успял да завърши заниманието поради физически проблем. Предстои той да премине медицински прегледи, които ще установят колко сериозна е контузията му.

🚨🇦🇷 JUST IN: Julián Alvarez is UNLIKELY to play against Real Sociedad tomorrow following his discomfort in training today.



He currently awaits his medical examination tests to see the extent of his injury, and remains to be seen if he can be available for tomorrow.@marca pic.twitter.com/bjp6K0fJgd — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 12, 2026

Към момента участието на Алварес в неделния двубой срещу Реал Сосиедад изглежда малко вероятно.

Аржентинецът попадна в центъра на истинска трансферна сага през лятото заради желанието си да премине в Барселона, но от Атлетико не гопуснаха.

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Снимки: Gettyimages