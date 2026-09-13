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Хулиан Алварес с травма, пропуска мача с Реал Сосиедад

  • 13 сеп 2026 | 00:44
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Хулиан Алварес с травма, пропуска мача с Реал Сосиедад

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е напуснал преждевременно последната тренировка на отбора.

Според информация на „Марка“, аржентинският футболист не е успял да завърши заниманието поради физически проблем. Предстои той да премине медицински прегледи, които ще установят колко сериозна е контузията му.

Към момента участието на Алварес в неделния двубой срещу Реал Сосиедад изглежда малко вероятно.

Аржентинецът попадна в центъра на истинска трансферна сага през лятото заради желанието си да премине в Барселона, но от Атлетико не гопуснаха.

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Снимки: Gettyimages

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