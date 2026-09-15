Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасно шофиране

Бившият английски футболен национал Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасно шофиране, след като катастрофира с "Ламборгини" в мантинелите на магистрала в Хемпшир през май.

31-годишният англичанин също така е притежавал азотен оксид (б.а. познат още като райски газ) за незаконно инхалиране по време на инцидента, а впоследствие не е изпълнил задължението си да предостави проба за анализ.

Стърлинг, който днес се появи пред Районния съд в Бейзингстоук, бе арестуван след катастрофа на магистрала М3 в Хемпшир на 28 май. Бившият нападател на Манчестър Сити, Ливърпул, Челси и Арсенал е признал вината си за шофиране на "Ламборгини Урус" по опасен начин преди да катастрофира.

По време на инцидента той е притежавал шест флакона с райски газ, който е наркотично вещество от клас "C" според британския закон.

Властите в Хемпшир съобщиха в края на миналия месец, че англичанинът е с повдигнато обвинение вследствие на катастрофата, в която не са били замесени други превозни средства.

Рахийм Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния тим на Англия и достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 година. Той е и четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, като е печелил и Купата на Футболната асоциация, и е петкратен носител на трофея за Купата на лигата с "гражданите".

В момента той е без клуб, след като се раздели с нидерландския Фейенорд в края на миналия сезон.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Former England footballer Raheem Sterling has admitted dangerous driving after he crashed a Lamborghini into motorway barriers in May.



He also admitted possessing nitrous oxide for wrongful inhalation, and failing to provide a specimen for analysis.… pic.twitter.com/69u65qoeE3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 15, 2026

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