Рахийм Стърлинг с обвинения за опасно шофиране след катастрофа

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг е получил обвинения за опасно шофиране след автомобилен инцидент, потвърдиха местните полицейски власти. От полицията в Хемпшир и остров Уайт съобщиха, че обвиненията са свързани със самокатастрофирал автомобил на магистрала М3 в посока юг, като инцидентът е станал на 28 май.

Срещу 31-годишния футболист са повдигнати обвинения за опасно шофиране, притежание на диазотен оксид (райски газ) с цел вдишване и отказ да предостави проба на властите.

При катастрофата не са участвали други автомобили и няма данни за пострадали. Предстои Стърлинг да се яви в съда за изслушване по случая на 15 септември.

Нападателят има впечатляваща кариера с националния отбор на Англия, като е отбелязал 20 гола в 82 изиграни мача. Той беше ключова фигура в състава на Гарет Саутгейт, който достигна до полуфиналите на Световното първенство през 2018 г.

Към момента Рахийм Стърлинг е свободен агент, след като договорът му с нидерландския клуб Фейенорд беше прекратен.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raheem Sterling has been CHARGED with dangerous driving, possession of nitrous oxide (laughing gas) and failing to provide a specimen following a £270,000 Lamborghini crash!



Motorists reportedly called emergency services after seeing his… pic.twitter.com/RWPN7I2zl5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 25, 2026

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