Олег Плотницкий: Обичам да играя срещу Полша! FIVB направи голяма глупост

Още догодина Украйна може да се изправи срещу Русия в Лигата на нациите. „Сигурно зад това стоят пари. Това е глупаво решение“, коментира Олег Плотницкий пред sportowefakty.wp.pl. Преди мача с Полша той говори за съобщенията, които получава от войниците на фронта.

Още във вторник от 19:00 часа полският национален отбор ще изиграе един от най-важните си мачове за сезона. „Бяло-червените“ ще се борят за първото място в групата, а техен съперник ще бъде отлично представящият се тим на Украйна. Воденият от Раул Лозано отбор има пълен актив от точки след четири кръга, като по пътя си сензационно победи вицешампионите на света – българите, с 3:1.

Двигателят на отбора е Олег Плотницкий. Той е един от най-добрите посрещачи в света, който заедно с Камил Семенюк в Перуджа създаде дует, спечелил Шампионската лига два пъти.

В разговор със sportowefakty.wp.pl украинецът разказва какво мисли за решението на ФИВБ да върне руснаците в състезанията и какво чувства, когато получава поздравления от войници на фронта. Той също така сподели дали украинците могат да станат като поляците и кой в полския отбор е негов приятел.

Аркадиуш Дудзяк: След 4 мача на Европейското първенство имате пълен актив от точки, а по пътя победихте българите. Тази победа даде ли ви много увереност?

Олег Плотницкий, посрещач на националния отбор на Украйна: Да, това беше много важен мач за нас. Победихме домакините пред няколко хиляди фенове. Това ни даде огромна увереност.

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Как се работи с Раул Лозано?

Мисля, че той разбра нашия манталитет и ни опозна през тези три години. Знае кога трябва да ни притисне малко повече. Понякога в нашия манталитет сме твърде отпуснати, а той знае как да ни стимулира. Работим много добре заедно. Треньорът обръща голямо внимание на статистиките, анализира. Също така посвети много време на по-младите играчи по време на тренировките. Това ще им позволи да се развиват по-бързо.

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Именно с мандата на Раул Лозано започна бурното развитие на полския волейбол. Мислиш ли, че Украйна може да поеме по подобен път?

Не всичко зависи от нас, играчите. Освен волейболистите, треньора и младите таланти, средата също трябва да се развива. Трябва да имаме все по-добри условия и грижи. Знам, че е трудно. В страната ни има война. Затова няма толкова пари за националния отбор. Но трябва да се развиваме и организационно. Не казвам, че веднага можем да станем най-добрият отбор в света, защото засега целта ни е да се класираме за игрите в Лос Анджелис. Върху това се концентрираме.

Спомена войната. Какво е усещането да представяш страната си при такива обстоятелства?

Най-важното е, че можем да дадем малко положителни емоции на хората. След четирите мача на Европейското първенство получих стотици съобщения. Също и от нашите войници, които понякога успяват да гледат няколко точки, може би един гейм.

Какво чувстваш, когато четеш такива съобщения от хора на фронта?

Странно усещане е. В тези съобщения често се споменава, че след нашите мачове войниците са много заредени. Това е малко странно, защото, погледнато отстрани, ние просто играем волейбол. Нашата работа ни носи много радост. А войниците защитават страната ни и междувременно ни гледат. Това е мотивация за нас.

Също така имаме малко повече дистанция в смисъл, че ценим живота повече. Ако ни сполети болка или трудности, трябва да стиснем зъби и да продължим напред. Защото всъщност ставаме, закусваме, отиваме на тренировка. Живеем съвсем нормално. Опитваме се да даваме още повече от себе си, 120 процента на игрището, защото може би с едно отиграване ще предизвикаме усмивка на лицата на войниците или на обикновените жители на страната.

ФИВБ върна руските отбори в състезанията. Какво мислиш за това?

Имам само един въпрос: какво се промени? Защо? И дори се върнаха на трето място в световната ранглиста. Това е невъобразимо глупаво. Благодарение на това решение те на практика имат осигурена квалификация за игрите в Лос Анджелис, въпреки че не са изиграли нито един мач от 2021 г. насам. Това е несправедливо спрямо другите отбори, не само спрямо нас.

На практика им е достатъчно добро представяне в Лигата на нациите догодина, за да се класират за олимпиадата.

Точно така. Та те бяха отстранени за 5 години заради нападението над Украйна. Нищо не се е променило. Всъщност е дори по-зле. Всеки ден сме под обстрел, загиват десетки невинни хора. Разбира се, сигурно зад това стоят пари. Това е глупаво решение. Все още се надявам, че ще го променят.

Не вярвам в това, въпреки че съм против допускането на руснаците.

Може и така да е, но догодина благодарение на вашата федерация и правителство те няма да играят на световното първенство. Следващия път също биха могли да бъдат спрени по подобен начин. Вярвам, че ще ги спрем.

Две години не игра за националния отбор, а миналата година дори прекрати кариерата си. Как се чувстваш след завръщането си в отбора?

Горе-долу е както преди.

Може би имам малко повече опит, така че съм по-спокоен в стресови ситуации. Вероятно това помага до известна степен на по-младите момчета, на отбора. Но всичко останало е същото.

Мнозина виждат в Украйна скрития фаворит на турнира.

Кой казва така? Ние не. Не усещаме никакъв натиск върху себе си.

Тази година изиграхте два добри мача срещу поляците в Лигата на нациите, въпреки че загубихте с 2:3 и 1:3. Какви изводи си направихте от тези срещи?

Най-важното ще бъде да се наслаждаваме на играта. Бих искал това да се види утре на игрището, защото тогава ще можем да извлечем максимума от себе си. Точно това е нужно, за да победиш лидера в ранглистата. Трябва да окажем натиск върху поляците и тогава всичко може да се случи.

В националния отбор на Полша имам много приятели. В Перуджа деля една съблекалня с Камил Семенюк и имаме много добри отношения. Играл съм и с Вилфредо Леон, добри приятели сме. В продължение на една година треньор ми беше Никола Гърбич и това беше добър опит. Обичам да играя срещу тях.

София – Аркадиуш Дудзяк, sportowefakty.wp.pl

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