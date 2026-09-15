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  3. Гърция се справи и с Швеция и записа втори успех на Евро 2026

Гърция се справи и с Швеция и записа втори успех на Евро 2026

  • 15 сеп 2026 | 20:05
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Гърция се справи и с Швеция и записа втори успех на Евро 2026

Националният отбор на Гърция записа втора победа на Европейското първенство, като се представи силно и надигра Швеция с 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:20).

Възпитаниците на Константинос Христофиделис доминираха още от началото на мача; поддържайки контрол през цялото време, те успяха да спечелят първите два гейма. Швеция на няколко пъти се опита да окаже натиск върху националния отбор и да вземе инициативата, но гръцките играчи запазиха самообладание и не позволиха на съперника да постигне това. В третия гейм Швеция поведе рано и, натрупвайки значителна преднина, успя да намали резултата на 2:1. Четвъртият гейм беше най-оспорваният в мача, но националният отбор намери необходимите решения в решителните моменти, поведе в резултата и си осигури победата.

Димитрис Мухлиас беше най-изявеният играч за Гърция, завършвайки мача с 20 точки.

Александрос Раптис добави 15 точки, докато Ламброс Питакудис записа 12 точки, а Тодорис Вулкидис – 11 точки.

За Швеция Аксел Енлунд отбеляза 24 точки, следван от Якоб Линк с 12 точики.

С тази победа националният отбор на Гърция записа втори успех в Евроволей 2026 и постави солидна основа за класиране на осминафиналите.

Утре, 16 септември, Гърция отборът има почивен ден за подготовка за последния, решителен мач срещу Словакия (17 септември, 17:00 часа), който ще определи класирането и крайната позиция в Група А.

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