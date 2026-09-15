Микиелето с първи точки от януари: Краката ми трепереха, сякаш съм на 16

Посрещачът на италианския национален отбор по волейбол Алесандро Микиелето се появи като резерва в мача от груповата фаза на Европейското първенство срещу Словакия (3:1) и отбеляза две точки.

В третия гейм на срещата волейболистът реализира единствената си атака в мача и добави един блок. Предишните точки на Микиелето бяха отбелязани на 18 януари в двубой от италианското първенство, в който неговият „Трентино“ победи „Милано“ с 3:0.

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„Беше прекрасно. Краката ми трепереха, сякаш дебютирах на 16 години. Щастлив съм, че най-накрая получих възможност да атакувам. Лятото беше тежко. В един момент участието ми на Европейското изглеждаше нереалистично. Но благодарение на упоритата работа на треньорския щаб всичко се получи и самото ми присъствие тук вече е много. Ако мога да допринеса дори с малко за успехите на отбора, ще се гордея. Сега се чувствам по-добре. Имаме специална програма, която следваме с треньорите, за да избегнем рецидив. Не можем да бързаме прекалено, въпреки че се чувствам добре. Би било страхотно да играя в големите мачове, но ще видим как ще се развият нещата. Просто ще се опитам да бъда готов, когато е необходимо“, цитира думите на Микиелето volleyball.it.

Припомняме, че през януари Алесандро беше диагностициран с непълна стрес фрактура на четвъртия лумбален прешлен. Той пропусна остатъка от клубния сезон с „Трентино“ и не взе участие в Лигата на нациите. Беше съобщено, че през юли волейболистът е започнал да прави първите си скокове, но това е довело до фрактура на дясното му стъпало, което е забавило завръщането му. Микиелето не участва дори в приятелските срещи, но селекционерът на националния отбор Фердинандо де Джорджи го включи в състава за Европейското първенство.

В първия мач срещу Швеция (3:0) Микиелето влезе в третия гейм за посрещане, а в двубоя с Гърция остана на резервната скамейка.

Eurovolley: Michieletto torna a punti dopo otto mesi, "Mi tremavano le gambe come al primo esordio"



Alessandro Michieletto firma due punti contro la Slovacchia otto mesi dopo l'ultima volta e racconta l'emozione del ritorno. Lo schiacciatore azzurro predica prudenza: "Non… pic.twitter.com/xjkufCUIYi — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 13, 2026

„Алесандро е нетърпелив, но има срокове, които трябва да спазва. Трябва да го въвеждаме постепенно. Първата му атака от много месеци насам беше много важна. Симоне Джанели се справи чудесно, като му създаде благоприятна ситуация и му позволи да задоволи желанието си най-накрая да отбележи точка“, заяви Де Джорджи.

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