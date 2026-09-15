Швейцария се сбогува с Европейското първенство с победа

Националният отбор на Швейцария завърши участието си на ЦЕВ Енел ЕвроВолей 2026 с победа от 3:1 срещу Латвия. След оспорван двубой швейцарският мъжки тим бе възнаграден за представянето си и отпразнува първия си успех на европейски финали от 1971 г. насам.

Швейцарците успяха да приключат кампанията си на шампионата с победа. Това беше вторият сблъсък за годината между отбора на Хуан Мануел Серамалера и Латвия. По-рано Швейцария вече надделя над латвийците в Европейската волейболна лига на ЦЕВ. На Европейското първенство в румънския град Клуж-Напока швейцарският тим отново спечели двубоя, записвайки първа победа на финалите.

Швейцария започна силно мача и постави Латвия под напрежение още от самото начало. В изключително оспорван първи гейм швейцарците взеха надмощие и го спечелиха с 25:22. Втората част също започна равностойно, но с напредването ѝ швейцарският отбор все повече доминираше и затвори гейма при резултат 25:19.

Третият гейм обаче не се разви по план за швейцарците. Латвия успя да се наложи с 25:16. Четвъртата част отново беше изключително оспорвана. Двата отбора се бореха точка за точка, преди швейцарците постепенно да намерят своя ритъм, да спечелят гейма с 25:22 и по този начин да отпразнуват първата си победа на ЦЕВ Енел ЕвроВолей 2026.

„Много съм доволен от нашата реакция и от развитието, което показахме. Този мач беше много важен за нас, защото искахме и трябваше да спечелим, тъй като Латвия е отбор на нашето ниво. Въпреки че в третия гейм загубихме концентрация, днес успяхме да се върнем в мача точка по точка в четвъртия. В други моменти може би щеше да е по-трудно да завършим такъв мач по този начин, но днес успяхме да решим изхода в наша полза“, заяви старши треньорът на Швейцария Хуан Мануел Серамалера.

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