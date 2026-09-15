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Белгия надви Дания за втори успех в рамките на по-малко от 24 часа

  • 15 сеп 2026 | 20:16
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Белгия надви Дания за втори успех в рамките на по-малко от 24 часа

В първия мач от шестия ден в група „C“ в Тампере отборът на Белгия намери сили да победи Дания с 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:23). Това бе втори успех за тима за по-малко от 12 часа след двубоя срещу Естония. В следващия мач от групата един срещу друг ще се изправят Нидерландия и Естония.

Първият гейм бе истински триумф за Дания, която буквално изгради стена на мрежата. Расмус Микелсонс се отличи с четири блокади, които не позволиха на „червените дракони“ да пробият защитата. От другата страна на полето белгийците, които само преди 12 часа бяха спечелили мача си срещу Естония, не изглеждаха толкова уверени, колкото в предишния ден. Треньорът Дзанини пусна в игра Базил Дермо на мястото на Фере Регерс, но промяната не бе достатъчна, за да обърне развоя на гейма, който датчаните затвориха при 25:19.

Във втория гейм, наблюдаван от президента на ЦЕВ г-н Роко Сикирич, Фере Регерс се завърна на игрището и се погрижи всички да го забележат, отбелязвайки впечатляващите 10 точки. Този път Дания изпитваше трудности в атака, като пасивът им от три точки (15:18) се увеличи (15:20) и Белгия с лекота затвори частта при 25:20.

Началото на третия гейм бе равностойно (3:3, 7:8), но след това „червените дракони“ демонстрираха отборната си мощ, трупайки точки от повечето си нападатели. При резултат 16:11 изходът от гейма вече изглеждаше ясен, а Деро и компания го потвърдиха, печелейки с 25:19. Сходна бе ситуацията и в четвъртата част, която започна оспорвано и се запази така до 18:18. Тогава атаките на Регерс и Деро (завършили съответно с 25 и 14 точки) сложиха точка на спора и изведоха Белгия начело в групата заедно с Финландия, макар и само за няколко часа.

„Вчера получихме доказателство, че всички мачове могат да бъдат оспорвани. Днес следобед Дания също започна силно, но след това намерихме енергия да се върнем в мача и да го затворим“, заяви Фере Регерс след победата.

Белгия – Дания 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:23)

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