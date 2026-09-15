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Патирадж обвини авиокомпания за инцидент по време на полет: Всичките ми копия за 90 метра са повредени

  • 15 сеп 2026 | 13:32
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Патирадж обвини авиокомпания за инцидент по време на полет: Всичките ми копия за 90 метра са повредени

Сензацията в хвърлянето на копие Румеш Патирадж заяви, че три от неговите копия са били повредени по време на полет от Унгария до Шри Ланка. Патирадж се е прибирал от Будапеща, където в неделя спечели титлата от Световния шампионат по лека атлетика Ultimate.

“И трите копия, които използвах за хвърляния над 90 метра, са повредени. Може да е грешка на авиокомпанията, но така стоят нещата. Не е голям проблем. Ще продължа напред“, цитира думите на Патирадж шриланкското издание NewsWire.

Звездата на леката атлетика от Шри Ланка публикува снимки на предполагаемо счупените копия в “Инстаграм“, придружени с надписи “Благодаря ви, Търкиш Еърлайнс“ и “Лош късмет“.

“Следващата ми цел е да донеса олимпийско злато на Шри Ланка“, сподели той пред Световната атлетика след спечелването на титлата в Будапеща. “Това беше единствената ми цел... да върна трофея в Шри Ланка. Днес се сблъсках с много предизвикателства, но въпреки това се надявах да донеса трофея у дома и се гордея, че го направих.“

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“Шри Ланка е малък остров, а да си оттам и да участваш в Световния шампионат по лека атлетика Ultimate е специално, така че спечелването на трофея е много специално чувство“, добави Патирадж.

Копиехвъргачът, който спечели 150 000 долара като шампион в първото издание на състезанието, е бивш играч на крикет, който се е пренасочил към леката атлетика. “Играех крикет, докато бях в училище, но след като завърших, исках да премина от отборен към индивидуален спорт – затова смених крикета с хвърлянето на копие. Пренесох почти цялата си техника от крикета в хвърлянето на копие, защото има някои прилики“, каза той.

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