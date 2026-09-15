Найроби и Мюнхен ще бъдат домакини на световните първенства по лека атлетика през 2029 и 2031 г.

Найроби и Мюнхен бяха избрани за домакини на световните първенства по лека атлетика съответно през 2029 и 2031 г. Решението е взето след един от най-силните процеси по кандидатстване в историята на водещото събитие в този спорт.

Изборът, направен по време на 242-рата среща на Съвета на Световната атлетика в Будапеща в понеделник и вторник (14-15), означава, че Световното първенство по лека атлетика ще се проведе за първи път в Африка, когато кенийската столица организира изданието през 2029 г. Две години по-късно шампионатът ще се завърне в Германия за трети път, този път на емблематичния Олимпийски стадион в Мюнхен.

“Имахме късмета да разгледаме четири изключителни кандидатури за 2029 и 2031 г. и това не беше лесно решение за Съвета“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу. “Качеството, амбицията и ангажираността, демонстрирани от четиримата кандидати, подчертават силата и глобалната привлекателност на Световното първенство по лека атлетика.“

“С днешното решение на Съвета ние продължаваме да изпълняваме мисията си за развитие на атлетиката в световен мащаб, като следващите три издания на нашия световен шампионат ще се проведат в Азия, Африка и Европа“, добави той.

“В крайна сметка Найроби и Мюнхен представиха две завладяващи предложения. Те предлагат много различни, но еднакво вълнуващи възможности за нашия спорт и аз съм щастлив, че вече можем да започнем работа с двата града за организирането на два шампионата от световна класа.“

Световно първенство по лека атлетика Найроби 29

Изборът на Найроби е исторически момент за леката атлетика, тъй като най-голямото ѝ глобално събитие ще се проведе за първи път в Африка.

Шампионатът ще надгради върху успешната организация на редица събития на Световната атлетика, проведени на континента. Кампала в Уганда беше домакин на Световното първенство по крос-кънтри през 2017 г., Найроби организира Световното първенство за юноши и девойки под 18 години по-късно същата година и Световното първенство под 20 години през 2021 г. Междувременно Габороне в Ботсвана беше домакин на Световните щафети през 2026 г. – първото издание на това събитие в Африка. Всички тези състезания помогнаха за натрупването на значителен опит и експертиза в организирането на глобални атлетически събития на континента.

В рамките на този по-широк напредък Найроби си изгради особено силна репутация на град-домакин. След като преди това кандидатства за домакинство на шампионата през 2025 г., който беше присъден на Токио, Найроби се завърна с още по-силно предложение за 2029 г., черпейки от почти десетилетен опит в организирането на големи международни атлетически събития.

Световното първенство за юноши и девойки под 18 години през 2017 г. демонстрира изключителния апетит за лека атлетика в Кения, като огромни тълпи изпълваха стадион “Касарани“ по време на цялото състезание. Оттогава Найроби утвърди турнира “Кип Кейно Класик“ като една от водещите еднодневни надпревари в Африка, като събитието е част от златния Континентален тур на Световната атлетика от стартирането му през 2020 г.

Този опит осигури солидна основа за кандидатурата за 2029 г., която съчетава силно оперативно планиране и финансови гаранции с реновиран стадион “Касарани“. Съоръжението преминава през пълна структурна реновация на всички съоръжения преди домакинството на Купата на африканските нации (АФКОН) през 2027 г., две години преди Световното първенство по лека атлетика, и предлага завладяваща визия за първия шампионат на планетата в Африка.

Силата на връзката на Кения с атлетиката се отразява и в проучванията на Световната атлетика сред феновете. Около 68% от анкетираните кенийци оценяват интереса си към атлетиката като висок, в сравнение със средно 39% в световен мащаб, което прави Кения най-заинтересования от атлетика пазар. Кения има най-висок нетен промоутърски рейтинг от всички пазари, а атлетиката е вторият най-следван спорт в страната след футбола. Кения е на четвърто място по брой последователи на каналите на Световната атлетика в социалните мрежи.

Тази страст е съчетана с устойчиви успехи на най-високо ниво. Кения е втората най-успешна нация в историята на световните първенства по лека атлетика и завърши на второ място в класирането по медали на Световното първенство в Токио 25, спечелвайки седем златни и общо 11 медала.

“Найроби представи завладяваща и емоционална кандидатура, а провеждането на Световното първенство по лека атлетика в Африка за първи път ще бъде историческо“, каза Коу. “Кения е една от великите атлетически нации. Спортът е втъкан в тъканта на страната, а атлети като световните златни медалисти Фейт Кипиегон, Вивиан Черуйот, Елиуд Кипчоге, Хелън Обири и Дейвид Рудиша, както и двукратният олимпийски шампион Кип Кейно, многократният световен шампион по крос-кънтри Пол Тергат и многократната световна шампионка на полумаратон Тегла Лорупе, са оформили историята на нашия спорт.“

“Беше важно Световното първенство по лека атлетика да дойде в Африка, когато имаме правилния домакин, правилната кандидатура и правилните обстоятелства. Найроби демонстрира категорично, че това е техният момент“, заключи той.

Мюнхен спечели домакинството на Световното първенство по лека атлетика, с което шампионатът ще се завърне в Германия за първи път от изданието в Берлин през 2009 г.

Германия многократно е доказвала способността си да организира големи лекоатлетически събития на високо ниво, привличайки огромни и ентусиазирани тълпи. Берлин беше домакин на Европейското първенство през 2018 г., а Олимпийският стадион в Мюнхен беше централната арена на мултиспортния европейски шампионат през 2022 г., където състезанията по лека атлетика привлякоха около 267 000 зрители.

Това първенство също така донесе незабравимо спортно изживяване за домакините, като Германия оглави класирането по медали.

Оттогава германската лека атлетика се радва на подновен международен подем. Германия спечели пет медала, включително един златен, на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, преди да завърши на трето място в класирането по медали на Европейското първенство в Бирмингам.

Освен това Германия има една от най-големите членски маси сред всички федерации и притежава силна визия и стратегия за развитието на спорта.

“Германия е доказвала многократно, че е изключителен и надежден домакин на големи лекоатлетически събития“, заяви Коу. “Берлин 2009 остава едно от най-запомнящите се издания на Световните първенства, а оттогава видяхме огромна подкрепа за спорта на европейските шампионати в Берлин и Мюнхен.“

“Ние изцяло вярваме във визията за “Олимпиапарк“ в Мюнхен – едно от емблематичните съоръжения в световния спорт – да обедини ентусиазма на германския народ към леката атлетика със специалния дух на фестивал на изкуството и културата, за да създаде уникално и силно цялостно изживяване. Атмосферата през 2022 г. беше изключителна, а данните за посещаемостта показаха апетита, който съществува в града и в цяла Германия за големи събития.“

“”Олимпиапарк“ е също така символ на устойчивост и сме уверени, че това ще бъде основна ценност при планирането и провеждането на Световното първенство, в съответствие с международните добри практики и златния стандарт за събития “Атлетика за по-добър свят“.“

“Знаем, че Мюнхен може да организира големи първенства, знаем, че Германия има публика за леката атлетика, и вярваме, че Мюнхен 2031 притежава всички съставки, за да бъде грандиозно Световно първенство по лека атлетика.“

Следващото Световно първенство по лека атлетика ще се проведе в Пекин от 10 до 19 септември 2027 г. Както Найроби 2029, така и Мюнхен 2031 също ще се състоят през септември, в съответствие с целта световният лекоатлетически календар да достига своята кулминация в края на сезона с голям глобален шампионат.

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Снимки: Gettyimages