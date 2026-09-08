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  3. Бивш футболист на Манчестър Юнайтед обяви бойкот на националния си отбор при този селекционер

Бивш футболист на Манчестър Юнайтед обяви бойкот на националния си отбор при този селекционер

  • 8 сеп 2026 | 20:46
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Бивш футболист на Манчестър Юнайтед обяви бойкот на националния си отбор при този селекционер

Халфът на Аякс Софиан Амрабат обяви, че няма да играе за националния отбор на Мароко, докато Мохамед Уахби остава старши треньор. „Да представлявам Мароко е най-голямата чест в кариерата ми. От първото ми повикване в националния отбор преди 12 години, дадох всичко за страната си и носех фланелката на националния отбор с гордост. Любовта ми към Мароко и всичко, което този отбор означава за мен, никога няма да се промени. Това беше много трудно решение, но не се чувствам способен да продължа да представлявам националния отбор под ръководството на настоящия старши треньор. Затова заявявам, че не съм на разположение за повиквания, докато той остава на поста си. От уважение към националния отбор и всички замесени, предпочитам да не разкривам причините за това решение. Искам да бъда ясен: не се оттеглям от националния отбор и не затварям вратата да представлявам Мароко отново“, написа спортистът в социалните мрежи.

Мохамед Уахби е старши треньор на мароканския национален отбор от март 2026 г. Под негово ръководство отборът стигна до четвъртфиналите на Световното първенство през 2026 г., където загуби с 0:2 от Франция. Амрабат е изиграл 78 мача за мароканския национален отбор. С родината си, той спечели Купата на африканските нации и завърши четвърти на Световното първенство през 2022 г. В края на август халфът прекрати договора си с Фенербахче и премина в Аякс. Преди това е играл за Манчестър Юнайтед, Бетис, Фиорентина, Клуб Брюж, Утрехт и Фейенорд.

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Снимки: Gettyimages

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