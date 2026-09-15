Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

на живо: Кандидатът за президент на федерацията по баскетбол Орлин Атанасов в "Битката за БФБ"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Александър Папазов: Левски трябва винаги да излиза за победа, вярвам, че с ЦСКА ще напълним залите

Александър Папазов: Левски трябва винаги да излиза за победа, вярвам, че с ЦСКА ще напълним залите

  • 15 сеп 2026 | 14:52
  • 509
  • 0
Александър Папазов: Левски трябва винаги да излиза за победа, вярвам, че с ЦСКА ще напълним залите

Старши треньорът на Левски Александър Папазов коментира кандидатурата на баща си Константин за президент на БФБаскетбол, както и ситуацията в столичния клуб в момента.

"Аз не съм за него, защото ми е баща, по семейна линия, а защото това е човекът, който ме е научил да обичам баскетбола, както и майка ми. Одобрявам и подкрепям неговата кандидатура, защото обичам баскетбола", сподели Папазов-младши по време на пресконференция в Пресклуб "България".

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен
Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

"Целите на този отбор, защото се казва Левски, е да излиза с мисълта да печели всеки един мач. В българския баскетбол липсваше един голям мач - между Левски и ЦСКА. Имаше преди няколко години един голям мач между двата отбора. Това се губи в последните години и вярвам, че със срещите между Левски и ЦСКА ще успеем да напълним залите.

Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол
Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол

Алекс Симеонов тренира с нас. Не съм говорил скоро с Венци Петков. Мен не ме интересува какви пари взимам, искам единствено Левски да печели.

Петко Маринов: Тити е много луд, но лудостта му е в името на баскетбола
Петко Маринов: Тити е много луд, но лудостта му е в името на баскетбола

Капитан на отбора ще бъде Марио Боянов. Ветеран в Левски, роден 2004 година. Отборът, който се изгражда в момента изглежда доста добре", каза Александър папазов, говорейки за "сините".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3744
  • 2
Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол

Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол

  • 15 сеп 2026 | 13:34
  • 1296
  • 0
Петко Маринов: Тити е много луд, но лудостта му е в името на баскетбола

Петко Маринов: Тити е много луд, но лудостта му е в името на баскетбола

  • 15 сеп 2026 | 13:31
  • 909
  • 0
Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

  • 15 сеп 2026 | 13:00
  • 6637
  • 23
Никола Миротич подписа с Валенсия

Никола Миротич подписа с Валенсия

  • 15 сеп 2026 | 12:13
  • 630
  • 0
Отборът на Лука Дончич взима бивш съотборник на словенеца?

Отборът на Лука Дончич взима бивш съотборник на словенеца?

  • 15 сеп 2026 | 11:36
  • 1549
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 9783
  • 61
България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 4681
  • 2
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 16539
  • 21
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 6213
  • 31
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3744
  • 2
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 10153
  • 29