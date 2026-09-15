Александър Папазов: Левски трябва винаги да излиза за победа, вярвам, че с ЦСКА ще напълним залите

Старши треньорът на Левски Александър Папазов коментира кандидатурата на баща си Константин за президент на БФБаскетбол, както и ситуацията в столичния клуб в момента.

"Аз не съм за него, защото ми е баща, по семейна линия, а защото това е човекът, който ме е научил да обичам баскетбола, както и майка ми. Одобрявам и подкрепям неговата кандидатура, защото обичам баскетбола", сподели Папазов-младши по време на пресконференция в Пресклуб "България".

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"Целите на този отбор, защото се казва Левски, е да излиза с мисълта да печели всеки един мач. В българския баскетбол липсваше един голям мач - между Левски и ЦСКА. Имаше преди няколко години един голям мач между двата отбора. Това се губи в последните години и вярвам, че със срещите между Левски и ЦСКА ще успеем да напълним залите.

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Алекс Симеонов тренира с нас. Не съм говорил скоро с Венци Петков. Мен не ме интересува какви пари взимам, искам единствено Левски да печели.

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Капитан на отбора ще бъде Марио Боянов. Ветеран в Левски, роден 2004 година. Отборът, който се изгражда в момента изглежда доста добре", каза Александър папазов, говорейки за "сините".

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