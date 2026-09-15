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Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен
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Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол

  • 15 сеп 2026 | 13:34
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Георги Младенов: Тити е роден, живее и сънува само за баскетбол

Легендата на българския баскетбол Георги Младенов се застъпи официално за кандидатурата на Константин Папазов за президент на българската федерация. Той участва на пресконференция заедно с Тити, Александър Папазов и Петко Маринов.

"За мен е удоволствие да съм тук, чувствам се значим редом до Петко Маринов. 50 години съм в баскетбола, съгласен съм с думите на Петко. Познавам бегло другите кандидати, но най-много познавам Папазов, почти 40 години. Преди години изказах едно мнение, че е много важно как работиш за баскетбола - дали живееш за него, или живееш от него.

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Всички грешат в опита си да успеят и да помогнат. Гарантирам, че Тити най-много е помогнал за българското баскетболно общество. Помагал е на националния отбор, на българските клубове, дори на съперниците на Левски от чужбина. Тити не живее от баскетбол. Изчезна му един апартамент, за да може отборът да съществува.

Преди в София имаше 5 баскетболни отбора, а сега има само един. Ако не е той, София даже няма да има отбор. ЦСКА е от тази година, знаем как изчезна преди. Връзките и любовта на Тити го правят най-подходящ за президент на федерацията. Той ще направи най-доброто, и то за сметка на семейството си. Тити е роден, живее и сънува само баскетбол, това е достатъчна атестация за него.

Богатство е да имаш човек, който само това прави и го прави от сърце. В никакъв случай няма дивиденти от това. Просто като направиш един грешен ход, те зачеркват, но така правим в България. Той може да каже на всеки човек право в очите какво мисли. Ако ние в България нямаме равен старт и честни избори, как тези хора ще работят заедно. Не трябва да се плюем и клеветим, става само с нормални човешки взаимоотношения, което в България е рядко срещано. Тити е на първо място да бъде президент на баскетбола", каза Младенов.

"Аз не търся работа във федерацията, ако ме видите в нея, значи съм най-голямото "г". Аз и Петко нямаме роля освен да го подкрепим", уточни Младенов.

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Снимки: Startphoto

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