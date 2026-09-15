Петко Маринов: Тити е много луд, но лудостта му е в името на баскетбола

Легендата на българския баскетбол Петко Маринов се застъпи официално за кандидатурата на Константин Папазов за президент на българската федерация. Той участва на пресконференция заедно с Тити, Александър Папазов и Георги Младенов.

"В баскетбола съм от 62-ра година. Минали са 20 президенти на федерацията, още по времето на Тодор Живков. Разбрах сегашните кандидати, не мога да кажа лошо за другите, защото не ги познавам. Сигурен съм, че и те не познават никого. Мога да изброя много успешни предишни президенти, но не са били в баскетбола. Аз считам, че в БФ Баскетбол Тити може да свърши най-много работа, защото е от 40 години в баскетбола.

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Баща му най-много ме е наказвал мен, докато беше съдия. Няма друг човек, освен Тити, който да е лишавал семейството си толкова много в името на баскетбола. Той е много луд, но всичките му лудости са в името на баскетбола. Той много грешки е направил, но кой не е грешил. Единствено вечни и святи са мъртвите, живите сме в грях. Неговите грехове са в името на баскетбола, затова мисля, че е най-подходящият човек за президент", каза Маринов.

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Снимки: Startphoto