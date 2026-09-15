Подмладена Испания започна подготовка в Сантяго за сблъсъка с Чили

Националният отбор на Испания официално започна своите тренировки в Сантяго за предстоящия решаващ сблъсък срещу Чили от турнира за Купа "Дейвис". Залогът в двубоя е класиране за финалната фаза на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

Основното предизвикателство пред младият състав, воден от капитана Давид Ферер, в първите дни от подготовката е бързото приспособяване към часовата разлика и специфичните условия на голямата надморска височина в Чили.

Давид Ферер даде положителна оценка за първото занимание на отбора на чилийска земя, като изрази удоволетворение от старанието и бързото навлизане в ритъм на своите състезатели. Тимът на Испания има предимство от 2-0 в преките си двубои срещу Чили за Купа „Дейвис“.

Домакините от Чили, които заемат 14-то място в ранглистата за Купа "Дейвис", ще посрещнат испанския тим на 19 и 20 септември на откритите клей кортове на "Естадио Насионал" в Сантяго.

Голямата новина около подготовката на иберийците е отсъствието на Карлос Алкарас и Алехандро Давидович Фокина. Поради тази причина Ферер заложи на смела стратегия, изграждайки изцяло обновен състав, който съчетава изгряващи таланти и опитни играчи на клей. 19-годишният Рафаел Ходар ще поведе тима при своя дебют в турнира. Освен него първо участие за тима на Испания ще запишат Даниел Мерида и Мартин Ландалусе, част от младата вълна на испанския тенис. Педро Мартинес и Хауме Мунар са опитните стълбове в отбора, които ще трябва да балансират младостта в състава.

Испания влиза в сблъсъка като фаворит на хартия заради силния ранкинг на своите тенисисти (четирима от петимата са в Топ 70 на ATP). Домакините от Чили обаче разполагат с изключителен лидер в лицето на Алехандро Табило, 28-и в световната ранглиста. В състава на легендата на чилийския тенис Николас Масу, влизат още бившият номер 17 в света Кристиан Гарин (№ 133), героят от сблъсъка със Сърбия Марсело Томас Бариос (№ 139) и Матиас Сото (№ 237).

Чилийците имат безапелационна статистика у дома – те са в серия от 12 поредни победи и нямат загуба на собствена земя от 2011 г. насам. Допълнителен фактор ще бъде и фактът, че мачовете съвпадат с Деня на независимостта на Чили. Очаква се трибуните на Националния стадион в Сантяго да бъдат препълнени, създавайки наелектризираща и враждебна атмосфера за младите испански играчи.

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