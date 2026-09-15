Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Подмладена Испания започна подготовка в Сантяго за сблъсъка с Чили

Подмладена Испания започна подготовка в Сантяго за сблъсъка с Чили

  • 15 сеп 2026 | 10:50
  • 270
  • 0
Подмладена Испания започна подготовка в Сантяго за сблъсъка с Чили

Националният отбор на Испания официално започна своите тренировки в Сантяго за предстоящия решаващ сблъсък срещу Чили от турнира за Купа "Дейвис". Залогът в двубоя е класиране за финалната фаза на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

Основното предизвикателство пред младият състав, воден от капитана Давид Ферер, в първите дни от подготовката е бързото приспособяване към часовата разлика и специфичните условия на голямата надморска височина в Чили.

Давид Ферер даде положителна оценка за първото занимание на отбора на чилийска земя, като изрази удоволетворение от старанието и бързото навлизане в ритъм на своите състезатели. Тимът на Испания има предимство от 2-0 в преките си двубои срещу Чили за Купа „Дейвис“.

Домакините от Чили, които заемат 14-то място в ранглистата за Купа "Дейвис", ще посрещнат испанския тим на 19 и 20 септември на откритите клей кортове на "Естадио Насионал" в Сантяго.

Голямата новина около подготовката на иберийците е отсъствието на Карлос Алкарас и Алехандро Давидович Фокина. Поради тази причина Ферер заложи на смела стратегия, изграждайки изцяло обновен състав, който съчетава изгряващи таланти и опитни играчи на клей. 19-годишният Рафаел Ходар ще поведе тима при своя дебют в турнира. Освен него първо участие за тима на Испания ще запишат Даниел Мерида и Мартин Ландалусе, част от младата вълна на испанския тенис. Педро Мартинес и Хауме Мунар са опитните стълбове в отбора, които ще трябва да балансират младостта в състава.

Испания влиза в сблъсъка като фаворит на хартия заради силния ранкинг на своите тенисисти (четирима от петимата са в Топ 70 на ATP). Домакините от Чили обаче разполагат с изключителен лидер в лицето на Алехандро Табило, 28-и в световната ранглиста. В състава на легендата на чилийския тенис Николас Масу, влизат още бившият номер 17 в света Кристиан Гарин (№ 133), героят от сблъсъка със Сърбия Марсело Томас Бариос (№ 139) и Матиас Сото (№ 237).

Чилийците имат безапелационна статистика у дома – те са в серия от 12 поредни победи и нямат загуба на собствена земя от 2011 г. насам. Допълнителен фактор ще бъде и фактът, че мачовете съвпадат с Деня на независимостта на Чили. Очаква се трибуните на Националния стадион в Сантяго да бъдат препълнени, създавайки наелектризираща и враждебна атмосфера за младите испански играчи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

Зверев отпразнува титлата от US Open в компанията на Салма Хайек

  • 15 сеп 2026 | 09:28
  • 1667
  • 1
22 българчета ще играят на осминафиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

22 българчета ще играят на осминафиналите на турнира от Тенис Европа в Пловдив

  • 15 сеп 2026 | 08:32
  • 407
  • 0
Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

Елеонора Тонева започна с победа на Европейското до 18 г.

  • 15 сеп 2026 | 08:26
  • 416
  • 0
Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

Рафаела Симеонова и Анджелина Костова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Пазарджик

  • 15 сеп 2026 | 05:38
  • 1928
  • 0
Елена Рибакина иска да спечели четирите турнира от Големия шлем

Елена Рибакина иска да спечели четирите турнира от Големия шлем

  • 15 сеп 2026 | 05:12
  • 2338
  • 1
Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

Посланикът на България в Дания се срещна с националите за Купа Дейвис

  • 14 сеп 2026 | 19:02
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 4276
  • 4
Време е за жребия за Купата на Елита

Време е за жребия за Купата на Елита

  • 15 сеп 2026 | 10:16
  • 6321
  • 33
Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 8308
  • 22
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 14995
  • 27
Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

Думите на Мбапе предизвикаха скандал, Дембеле го смята за предател

  • 15 сеп 2026 | 02:28
  • 29001
  • 23
Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

Критична ситуация с подготовката на националите по щанги за Световното

  • 15 сеп 2026 | 09:04
  • 5727
  • 3