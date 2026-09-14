Спортният психолог Иван Иванов: Момчетата са се справили с последствията от загубата от Украйна

Спортният психолог Иван Иванов говори пред Sportal.bg преди двубоя на националния отбора на България срещу Израел на Европейското първенство в София. Иванов, който познава част от играчите на Джанлоренцо Бленджини, каза, че е убеден в това, че момчетата са се справили с всички последствия от загубата си от Украйна в събота.

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„Първо искам да пожелая победа на нашите момчета. Част от тях ги познавам и съм сигурен, че са се справили с физическите и психическите последствия от загубата от Украйна и днес ще покажат друго лице, както се казва“, заяви спортният психолог.

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