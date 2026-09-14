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Пепи Бакърджиев: Всички станаха, без Любо Ганев - тези 150-160 кг не се вдигат лесно

  • 14 сеп 2026 | 21:21
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Пепи Бакърджиев: Всички станаха, без Любо Ганев - тези 150-160 кг не се вдигат лесно

Коментаторът на bTV Action Петър Бакърджиев попадна в рубриката ни за лафове, след като направи изказване по адрес на волейболната легенда, президент на БФВ и заместник-председател на БОК Любомир Ганев. Това се случи към края на четвъртия гейм между България и Израел на ЕвроВолей 2026.

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"Руси Желев направи една страхотна защита. Всички станаха, без Любо Ганев, на него му е по-трудно, нормално. Тези 150-160 килограма не се вдигат лесно. Макар че трябва да кажем, че в последните няколко месеца Любо Ганев драстично подобрява своята форма", каза известният спортен журналист.

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Снимки: Борислав Цветанов

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