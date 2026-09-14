Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джеферсън-Уудън: Никога не съм си мислила, че Юсейн Болт ще гледа състезанията ми и ще реагира

Джеферсън-Уудън: Никога не съм си мислила, че Юсейн Болт ще гледа състезанията ми и ще реагира

  • 14 сеп 2026 | 10:27
  • 349
  • 0
Джеферсън-Уудън: Никога не съм си мислила, че Юсейн Болт ще гледа състезанията ми и ще реагира

В един от най-очакваните сблъсъци на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща, световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън надделя над олимпийската шампионка Габи Томас в бягането на 200 метра, постигайки победа с 21.47 секунди – четвъртото най-бързо време в историята, с което излезе и на трето място във вечната ранглиста на дисциплината.

Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000
Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

“Не очаквах да постигна 21.47 тази вечер!“, заяви изумената Джеферсън-Уудън. “Казах си, че трябва да бъда умна в полуфинала и да спестя малко енергия. Знаех, че когато изляза от виража в полуфинала, ще е достатъчно, за да се класирам за финала.“

“Никога не съм си мислила, че хора като Юсейн Болт ще гледат моите състезания и дори ще реагират толкова добре на представянията ми. По-рано тази седмица той ми каза колко се гордее с мен, задето правя всичко да изглежда толкова лесно.“

“Казах на съпруга си, че каквото и да се случи тази вечер, то ще се случи заради него“, добави тя. “Затова беше и викът, когато пресякох финалната линия. Мислех, че мога да бягам толкова бързо може би след две години, но не и тази вечер. Наистина нямам думи.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Беднарек с впечатляващ спринтов дубъл в Будапеща след победа и на 200 метра

Беднарек с впечатляващ спринтов дубъл в Будапеща след победа и на 200 метра

  • 13 сеп 2026 | 23:18
  • 1992
  • 0
Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

  • 13 сеп 2026 | 22:58
  • 3876
  • 0
Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

  • 13 сеп 2026 | 22:35
  • 1894
  • 0
Сали Сар заслужи още един трофей в битка с Веласко над 15 метра

Сали Сар заслужи още един трофей в битка с Веласко над 15 метра

  • 13 сеп 2026 | 22:14
  • 856
  • 0
Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

  • 13 сеп 2026 | 21:46
  • 1255
  • 0
САЩ затвърдиха доминацията си в щафетите с победа на смесената 4х400 метра в Будапеща

САЩ затвърдиха доминацията си в щафетите с победа на смесената 4х400 метра в Будапеща

  • 13 сеп 2026 | 21:26
  • 1196
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

Важен ден за Левски: Започна Общото събрание на акционерите, Сираков и Боримиров пристигнаха

  • 14 сеп 2026 | 09:18
  • 5746
  • 60
България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

България излиза за задължителна победа срещу Израел на ЕвроВолей 2026 в София

  • 14 сеп 2026 | 07:01
  • 8424
  • 16
Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

Лудогорец няма право на грешка в последния си мач преди паузата

  • 14 сеп 2026 | 07:45
  • 4372
  • 6
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 124923
  • 679
Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 53258
  • 97
Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

Зверев удължи голямото американско чакане за триумф на US Open

  • 14 сеп 2026 | 01:03
  • 26583
  • 25