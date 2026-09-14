Джеферсън-Уудън: Никога не съм си мислила, че Юсейн Болт ще гледа състезанията ми и ще реагира

В един от най-очакваните сблъсъци на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща, световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън надделя над олимпийската шампионка Габи Томас в бягането на 200 метра, постигайки победа с 21.47 секунди – четвъртото най-бързо време в историята, с което излезе и на трето място във вечната ранглиста на дисциплината.

Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

“Не очаквах да постигна 21.47 тази вечер!“, заяви изумената Джеферсън-Уудън. “Казах си, че трябва да бъда умна в полуфинала и да спестя малко енергия. Знаех, че когато изляза от виража в полуфинала, ще е достатъчно, за да се класирам за финала.“

“Никога не съм си мислила, че хора като Юсейн Болт ще гледат моите състезания и дори ще реагират толкова добре на представянията ми. По-рано тази седмица той ми каза колко се гордее с мен, задето правя всичко да изглежда толкова лесно.“

“Казах на съпруга си, че каквото и да се случи тази вечер, то ще се случи заради него“, добави тя. “Затова беше и викът, когато пресякох финалната линия. Мислех, че мога да бягам толкова бързо може би след две години, но не и тази вечер. Наистина нямам думи.“

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Снимки: Gettyimages