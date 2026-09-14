Тамбери след титлата в Будапеща: Никога не спирайте да вярвате в мечтите си

Джанмарко Тамбери се състезава вчера с надпис “Време е за шоу, скъпа“ на ръката си, което се оказа пророческо. Италианецът постигна най-добър резултат в света за сезона от 2.37 метра, за да си осигури титлата в скока на височина на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща.

34-годишният атлет спечели световната титла в унгарската столица през 2023 г. и отново направи страхотно представление при завръщането си. Той постигна най-доброто си представяне от повече от две години, за да победи американеца Джувон Харисън, който преодоля 2.30 м, и мексиканеца Ерик Портийо, който остана трети с 2.26 м след повече опити.

Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

“Всичко беше предсказано – време е за шоу, нали знаете!“, заяви Тамбери, сочейки ръката си в интервюто на пистата.

“Не е благодарение на мен, а на хората тук“, добави той, обръщайки се към публиката. “Моите приятели, моето семейство – всички, които ме подкрепят. Бяхте луди, хора. Тласнахте ме отвъд моите граници.“

Тамбери премина през серия от контузии през последните няколко години, но откри сезона си през юли, преди да спечели четвъртата си европейска титла през август.

След това той получи специална покана да се състезава на шампионата Ultimate и се фокусира върху това да се възползва максимално от възможността.

Италианецът започна състезанието си на 2.22 м и преодоля тази височина, както и 2.26 м, от първи опит. Нужни му бяха два опита, за да се справи с 2.30 м, като на тази височина в надпреварата останаха само той и Харисън, световният вицешампион от Будапеща преди три години. 27-годишният американец успя от третия си опит.

След това започна тактическата битка. Тамбери помоли за тишина при опита си на 2.33 м, вдигайки изписаната си ръка, преди да започне засилването. Той прелетя над летвата от първия си опит и веднага скочи на крака, отдалечавайки се от дюшека.

Харисън направи един неуспешен опит и реши да пропусне следващите, докато летвата се вдигна на 2.35 м. Музиката отново зазвуча за първия опит на Тамбери на новата височина, а публиката се подчини на молбата му да се присъедини към него с ритмични пляскания. Тази стратегия също проработи и той отново преодоля височината от първия път.

Харисън пропусна отново и следващата височина беше 2.37 м. Тамбери успя от втория си опит, докато Харисън направи един неуспешен скок, а след това използва последния си опит на 2.39 м. Тамбери си осигури победата, когато американският атлет събори летвата за последен път.

След като вече бе спечелил титлата, Тамбери завърши състезанието си с три опита на 2.41 м.

“Беше невероятна вечер“, каза Тамбери. “Дойдох тук със страхотни спомени от Световното първенство през 2023 г., така че очаквах с нетърпение да се състезавам, знаейки, че това е невероятно място за скачане.“

“Започнах сезона може би на 14-то място в световната ранглиста, така че това наистина беше завръщане. Кариерата ми беше много трудна, защото, ако погледна възходите и паденията, дори не мога да кажа кое беше най-трудното за преодоляване. След като не успях да стигна до финала в Токио миналата година, хората започнаха да казват, че е време да се оттегля – беше трудно да го чуя и да се боря с всички тези чувства. Най-накрая съм тук с 2.37 м. Сега мога да кажа на всички: “Никога не спирайте да вярвате в мечтите си, никога не си поставяйте граници“.“

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Снимки: Gettyimages