Александра Начева: Следващия сезон ще изненадам всички

Александра Начева вече мисли за следващия сезон, въпреки че е направила много кратка почивка след последните си участия на международни състезания.

Начева беше сред наградените атлети от федерацията за успешните си представяния през годината, като това се случи на специална церемония. След нея Александра застана пред медиите:

БФЛА награди най-успешните атлети през летния сезон на 2026 година на специална церемония

"Събитието беше страхотно", сподели Начева. "Мисля, че всички го виждаме. Федерацията прави нови неща, които досега не сме преживявали като атлети. Вниманието към нас е голямо и мисля, че това е нужно, за да става спортът ни по-популярен и повече деца да искат да го практикуват. Моят сезон наистина беше нестандартен. Резултатите ми в различните състезания се различаваха много. Нямах постоянство в скоковете. Но с треньора ми знаехме, че както и в предишни години, когато дойде най-важното състезание, ще покажа за какво сме се подготвили. Така и стана. Щастлива съм, че сезонът завърши благополучно.

Честно казано, вече мисля за следващия сезон. Почивката ми беше кратка — само една седмица. Аз самата исках да е така, защото за първи път желая да започна подготовката в много добра форма. Не исках да се отпускам. Надявам се през следващия сезон да видим най-доброто от мен. Вярвам, че ще изненадам всички. Целта ми през зимата е европейското първенство в зала, а през лятото — световното първенство в Китай. Междувременно силно се надявам да покрия норматива за Олимпийските игри. Това ще ми даде спокойствие, защото ще знам, че вече имам квота. Ако трябва да разчитам на ранкинга, няма да е същото.

Точно така. Оттук тръгваме директно към Белмекен. Всъщност вече направихме една-две седмици вработващи тренировки. Сега можем направо да започнем с тежката работа, може би още от утре. Не мисля, че съм излязла от форма. Предстои ми интересна подготовка.

Съвсем нормално е очакванията да се повишат. Това може да носи напрежение, но има и положителна страна — аз самата ще се чувствам много по-уверена в сектора и сред останалите състезателки. Щастлива съм с бронзовия медал. Имам медал, но все още не съм на върха на стълбичката. Това означава, че имам накъде да подобрявам класирането си. В същото време вече показах на останалите състезателки на какво съм способна", обобщи Начева.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google