Керязов: Съгласен съм, че атлетиката трябва да има свой дом в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов говори за успехите и проблемите на леката атлетика, футбола, вдигането на тежести и спорта като цяло в България.

Министърът уважи церемонията на БФЛА по награждаване на най-успешните ни атлети през изминалите месеци.

БФЛА награди най-успешните атлети през летния сезон на 2026 година на специална церемония

"Радвам се на успехите, които виждаме в леката атлетика", започна Керязов. "Изключително радостно е, че тези постижения са на много млади спортисти. Лично аз вярвам, че това е само началото и ще очакваме от тях още по-големи резултати. Пожелавам им да бъдат здрави и мотивирани, и най-вече да нямат травми, защото знаем колко често се случват те в леката атлетика.

Радвам се да видя Александра Начева и Божидар Саръбоюков. Следя ги през последните десет години и чрез фондацията, която създадох, съм им помагал през годините. Особено се радвам, че Алекс се е завърнала, чувства се добре и е силно мотивирана. Това е много приятно и вълнуващо за мен. Радвам се също, че събитието беше уважено от президента на Българския олимпийски комитет и от представители на други федерации. Има и голямо медийно присъствие, което е важно за българския спорт.

Съгласен съм, че условията в София трябва значително да се подобрят. На стадион „Септември“ има закрита лекоатлетическа зала, която се използва главно за спринтови бягания, къси разстояния и овчарски скок. На територията на стадиона имаше различни ползватели. След като установихме, че те не са плащали повече от десет години, в момента там вече няма нито един от тях. Ще бъдат обявени публични търгове. Надяваме се новите ползватели да поемат ангажимент за ремонт на спортните зали. Там има не само лекоатлетическа, но и баскетболна зала.

Точно така е, бил съм и в залата на стадион "Васил Левски". За съжаление, за ремонта ѝ няма осигурено финансиране. Затова поръчката е спряна. Що се отнася до новата външна писта на стадион „Васил Левски“, ще работим за закупуването на предпазни покрития. Когато се провеждат футболни срещи и концерти, тартановата настилка трябва да бъде защитена. Тя е скъпа и трудна за поддържане.

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Разбира се, че трябва да бъдат намерени средства и залата да бъде модернизирана. Не мога обаче да се ангажирам с конкретна дата за начало на ремонта. В момента се ремонтира котелната част на „Спортпалас“ във Варна. Басейнът там също е затворен и предстои неговият ремонт. Следващият обект, по който ще се работи, е пистата на Националния стадион „Васил Левски“. За всичко това обаче е необходим ресурс.

Наскоро говорих и за Зимния дворец на спорта. Сравнихме приходите му с тези от миналата година и в момента увеличението е 800%. Това се дължи на ограничаването на плащанията в брой. Навсякъде има касови апарати. Не мога да кажа, че плащанията в брой са прекратени напълно, но около 90% от тях вече са спрени. Виждаме резултатите от тази промяна.

По отношение на Националния стадион „Васил Левски“, доколкото съм запознат, новият управител е сключил договори с футболните клубове за двойно по-високи такси при провеждане на срещи. Именно с тези средства трябва да се вземат мерки за опазване на тартановата настилка.

За съжаление, не мога да дам информация за стадион „Локомотив“, защото не съм запознат с конкретния случай. Не искам да ви подвеждам. Ще се запозная и ще взема отношение.

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Съгласен съм с г-н Павлов и желанието му атлетиката да има свой дом в София. Провеждали сме срещи в Министерството на младежта и спорта. Леката атлетика трябва да има свой дом. Разговорите са още в съвсем начален етап и първо трябва да се намери подходящ терен. Виждам, че Столичната община също заявява подкрепа. Надявам се стъпка по стъпка да стигнем до изграждането на закрита лекоатлетическа зала в София. Аз съм от Ямбол. В нашата област имаше такава зала, но тя не се използва вече повече от 20 години. Помня времето, когато там се провеждаха големи събития по лека атлетика и не само. Така че, да, има нужда от дом на леката атлетика. Ще направим всичко възможно това да стане факт в София.

Може би най-важният въпрос е бюджетът. И тук няколко пъти стана дума за необходимостта от повече средства. Безспорно ще се борим за по-голям бюджет. Сигурен съм, че всеки министър прави това в своята област.

Същевременно призовавам тези средства да се използват прозрачно и по подходящ начин. Дори да изградим нов дом на леката атлетика, басейн или друго спортно съоръжение, изключително важно е то да се управлява добре и да се използва пълноценно. Трябва да служи не само на спортистите на високо ниво, но и на децата. Днес виждаме Александра Начева и Божидар Саръбоюков, които са започнали да спортуват от много малки. Ето защо е важно спортните обекти да бъдат достъпни и добре управлявани.

Още в началото на мандата си, заедно с екипа на министерството, започнахме да връщаме държавата там, където ѝ е мястото. Говоря за стадион „Септември“, Зимния дворец, „Спортпалас“ във Варна, Белмекен и други бази. Надявам се скоро да имаме още конкретни резултати. Мисля, че вече показахме посоката, в която ще работи Министерството на младежта и спорта. Резултатите може засега да са малки, но ги има. Това трябва да е начинът на работа на всички в системата на спорта.

Ситуацията във вдигането на тежести е изключително неприятна. В момента отново има обжалване и новият президент на федерацията не може да встъпи в длъжност. Проведохме работна среща в Министерството на младежта и спорта с г-н Асен Златев и с представители на клубовете в страната. Разбрахме се да ни изпратят имената на състезателите, които ще участват на световното първенство в Китай, както и на онези, които имат най-големи шансове да спечелят квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Очакваме тази информация от г-н Златев. Министерството е готово да финансира подготовката на тези състезатели.

За съжаление, проблемите във вдигането на тежести продължават повече от десет години. Провел съм няколко срещи и с г-н Ботев, и с г-н Златев, както и среща с клубовете в страната. Бил съм и на среща с треньори по вдигане на тежести в Русе. Запознат съм със ситуацията.

В момента работим и по промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Надявам се те да помогнат подобни проблеми да се решават по-лесно. Засега обаче изчакваме решението на съда", завърши Керязов.

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