БФЛА награди най-успешните атлети през летния сезон на 2026 година на специална церемония

Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в Парк-хотел "Витоша" в София. Сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам Божидар Саръбоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и треньорите им.

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Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, националният рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканският шампион на копие Михаил Русинов, състезателят по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори.

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На събитието присъстваха водещи лица от българския спорт, включително ръководители на други федерации. Сред тях бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев, президентът на Българската федерация по гимнастика Йордан Йовчев, президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и други.

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Със специални награди за подкрепа към леката атлетика в България бяха наградени Енчо Керязов, Петър Стойчев, кметът на София Васил Терзиев и директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

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Снимки: Борислав Трошев