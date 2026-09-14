Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. БФЛА награди най-успешните атлети през летния сезон на 2026 година на специална церемония

БФЛА награди най-успешните атлети през летния сезон на 2026 година на специална церемония

  • 14 сеп 2026 | 14:55
  • 228
  • 0

Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в Парк-хотел "Витоша" в София. Сред отличените бяха националният рекордьор в скока на дължина и бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам Божидар Саръбоюков, златната медалистка в тройния скок на континенталния шампионат при девойките до 18 години Виктория Ангелова, бронзовата медалистка на троен скок от континенталния шампионат Александра Начева, както и треньорите им.

28 Награждаване на всички медалисти и призьори от големи първенства в атлетиката през 2026 г.

Награди под формата на парични премии получиха и балканският шампион на 100 метра Христо Илиев, националният рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, балканският шампион на копие Михаил Русинов, състезателят по троен скок Зинга Фирмино и техните треньори.

28 Награждаване на всички медалисти и призьори от големи първенства в атлетиката през 2026 г.

На събитието присъстваха водещи лица от българския спорт, включително ръководители на други федерации. Сред тях бяха председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев, президентът на Българската федерация по гимнастика Йордан Йовчев, президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и други.

Саръбоюков: Дано през 2028-ма да ми се даде най-голямата титла
Саръбоюков: Дано през 2028-ма да ми се даде най-голямата титла

Със специални награди за подкрепа към леката атлетика в България бяха наградени Енчо Керязов, Петър Стойчев, кметът на София Васил Терзиев и директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Лека атлетика

Беднарек с впечатляващ спринтов дубъл в Будапеща след победа и на 200 метра

Беднарек с впечатляващ спринтов дубъл в Будапеща след победа и на 200 метра

  • 13 сеп 2026 | 23:18
  • 2124
  • 0
Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

Уникално шоу на Тамбери го изстреля до 2.37 м и титлата абсолютен шампион

  • 13 сеп 2026 | 22:58
  • 4081
  • 0
Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

Джеферсън-Уудън вече е третата най-бърза жена на 200 м и си тръгна от Ultimate с $300 000

  • 13 сеп 2026 | 22:35
  • 2000
  • 0
Сали Сар заслужи още един трофей в битка с Веласко над 15 метра

Сали Сар заслужи още един трофей в битка с Веласко над 15 метра

  • 13 сеп 2026 | 22:14
  • 909
  • 0
Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

Будапеща отново се оказа щастливо място за Джош Кър

  • 13 сеп 2026 | 21:46
  • 1308
  • 0
САЩ затвърдиха доминацията си в щафетите с победа на смесената 4х400 метра в Будапеща

САЩ затвърдиха доминацията си в щафетите с победа на смесената 4х400 метра в Будапеща

  • 13 сеп 2026 | 21:26
  • 1268
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

Очаквайте на живо! Левски представя новия управленски екип и проекта зa стадионa

  • 14 сеп 2026 | 14:35
  • 9753
  • 45
Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

Официално: Еду Гаспар влезе в ръководството на Левски - вижте всички промени

  • 14 сеп 2026 | 14:51
  • 8827
  • 11
Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

Тотална промяна в Левски: от шестима шефове само един оцеля

  • 14 сеп 2026 | 15:15
  • 7090
  • 7
Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

  • 14 сеп 2026 | 12:45
  • 20636
  • 19
Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

Официално: Двоен кръг за Никола Цолов в Баку, сезонът няма да завърши там

  • 14 сеп 2026 | 12:29
  • 12995
  • 12
Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

Съдийската комисия в Англия призна, че голът на Холанд е нередовен

  • 14 сеп 2026 | 07:55
  • 27518
  • 54