Анчелоти: Неймар потвърди, че не иска да се връща в националния отбор, той е незаменим

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че Неймар повече няма да играе за националния отбор.

„Ней заслужаваше да отиде на Световното първенство. Той е незаменим, уникален играч заради качествата си. Време е да се съсредоточим върху младите бразилски таланти“, заяви италианският специалист.

След отпадането от Норвегия на последното Световно първенство Бразилия се готви да отвори нова страница под ръководството на Карло Анчелоти. Бившият треньор на Реал Мадрид и Милан даде интервю за бразилската медия „Си Ен Ен Еспортес“, в което засегна няколко теми, включително и новия курс на „селесао“.

Анчелоти потвърди, че Неймар няма да бъде част от бъдещия състав на Бразилия: „Ней заслужаваше да бъде на Световното първенство заради качествата си, но вече потвърди, че не иска да се връща в националния отбор. Той е незаменим, беше изключителен и уникален талант“.

След сбогуването на Неймар целта на Анчелоти и на цяла Бразилия е да намерят нови играчи, като се заложи незабавно на по-младите. „Селесао“ ще изиграе две приятелски срещи с Австралия на 25 и 29 септември, както и трети мач срещу Индия на 3 октомври.

„Мисля, че трябва да действаме стъпка по стъпка. Сега трябва да се концентрираме върху младежите, които могат да бъдат бъдещето – родените през 2004, 2005, 2006 година. Имаме и много качествени момчета, родени през 2008 г., които все още не играят, но могат. Сега е моментът да погледнем към тях, като същевременно уважаваме и възрастта. Вярно е, че един играч може да играе много добре и на 36 или 37 години. Но сега е време да дадем приоритет на младите.“

Анчелоти се надява целият бразилски футбол да работи с цел изграждането на велик отбор за Световното първенство през 2030 г. и говори за значението на младежките национални гарнитури: „Работим с треньорите на отборите до 20 и до 17 години, за да управляваме и разпределим по-добре всички състезания. Олимпийските игри са много важни, както и Копа Америка. Трябва да следим тези млади играчи в тяхното развитие, защото целите на клуба за даден футболист невинаги съвпадат с тези на националния отбор.“

Италианецът подчерта и важността на изграждането на солиден колектив, вместо да се разчита само на един голям индивидуален талант: „Вярвам, че в модерния футбол е необходима отборна игра, а не индивидуален талант. Разбира се, ако имаш голям индивидуален талант, имаш по-големи шансове за победа, но модерният футбол не толерира липсата на колективна игра. Работим, за да изградим силен отбор за бъдещето, а не да разчитаме на един голям индивидуален талант.“

В интервюто си за „Си Ен Ен Еспортес“ Анчелоти се спря не само на бъдещето на Бразилия, но и на близкото минало, връщайки се към отпадането от последното Световно първенство: „Мисля, че Мондиалът беше разочарование, съжаляваме за това, но сега трябва да гледаме напред. Имаме време да подготвим ново поколение футболисти. Сега ще използваме приятелските мачове, за да видим в действие новите млади таланти, които бразилският футбол лансира. Вярвам, че Бразилия трябва да бъде сред най-добрите отбори в света. Не успяхме да го постигнем и затова трябва да подобрим представянето си, за да бъдем по-добри на следващото Световно първенство.“

🚨🚨| JUST IN: Neymar has confirmed he does NOT want to 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 with Brazil. 👋🇧🇷



Carlo Ancelotti has confirmed the news.



[@SkySport] pic.twitter.com/MykwbJ9fv9 — CentreGoals. (@centregoals) September 14, 2026

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