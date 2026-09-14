Интер не мисли да намалява темпото

В понеделник вечер, 14 септември, от 21:45 часа шампионът Интер посреща Удинезе в среща от 4-тия кръг на италианската Серия А за сезон 2026/2027. Двубоят ще се изиграе на легендарния стадион "Джузепе Меаца" в Милано. Главен съдия на сблъсъка е Лука Пайрето.

Воденият от Кристиан Киву състав на Интер започна безупречно защитата на титлата си в Италия. Миланският гранд записа три победи от първите си три мача в Серия А – 4:1 срещу Монца у дома, 1:0 като гост на Каляри и драматично 3:2 срещу Наполи на "Джузепе Меаца". С актив от 9 точки и голова разлика 8:3 "нерадзурите" заемат 4-то място във временното класиране с мач по-малко от лидерите. През седмицата Интер отстъпи с 1:2 на Реал Мадрид в Шампионската лига, но в първенството темпото им остава безупречно.

Гостите от Удинезе заема 13-то място в подреждането с актив от 4 точки след първите три кръга (1 победа, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 5:5. Момчетата на Коста Руняич започнаха шампионата с реми 1:1 срещу Комо, след което постигнаха ценен успех с 3:2 като гост на Монца, но в миналия кръг отстъпиха у дома пред Лацио с 1:2. В турнира за Купата на Италия фриуланите отстраниха Падуа (1:0) и Венеция (2:1).

Исторически Интер има сериозно превъзходство в съперничеството, като е спечелил 56 от общо 106 мача между двата тима в Серия А (при 27 равенства и 23 победи за Удинезе). В последните 23 шампионатни двубоя миланци са надделявали цели 18 пъти.

Ако Интер спечели в понеделник, това ще бъде деветият път в историята на клуба, когато отборът започва кампанията с четири поредни победи в Серия А. Освен това "нерадзурите" доминират в статистиката на първенството през този сезон, като водят по владеене на топката (66%), спечелени двубои (61.6%) и брой отправени изстрели (73). У дома на "Джузепе Меаца" през 2026 година Интер има 36 отбелязани гола в 13 мача от първенството.

В лагера на Интер няма наказани състезатели. Добрата новина за старши треньора Кристиан Киву е, че Федерико Димарко е подновил пълноценни тренировки с отбора и е на разположение за двубоя. Единствено Джед Спенс продължава да тренира по индивидуална програма и все още възстановява формата си. В състава на Удинезе също няма наказани играчи за предстоящата среща.

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Снимки: Gettyimages