Почина легендата на Уест Хам Лудек Миклошко

Бившият вратар на Уест Хам Лудек Миклошко почина на 64-годишна възраст след продължителна битка с рак. Чехът бе диагностициран с рак през 2021 г., след като открива малка бучка на бедрото си. След като са намерени и други тумори, бившият вратар взима тежкото решение да не се подлага на химиотерапия, за да си осигури възможно най-добро качество на живот в последните си дни.

В изявление от сина на Лудек, Мартин, споделено от Уест Хам, се казва: „С разбито сърце съобщаваме за смъртта на моя баща Лудек след смела и храбра битка с рака.

От името на майка ми и моето семейство бих искал искрено да благодаря на феновете и на всички в Уест Хам Юнайтед за милите пожелания, мисли и молитви, които бяха изпратени на баща ми по време на боледуването му.

Знаем, че многобройните съобщения и пожелания от бившите му съотборници и фенове бяха огромна утеха за него в битката му с рака и му дадоха сили да не се предава и да продължи да се бори, доколкото можеше.

Сърцата ни са разбити от загубата му, но намираме утеха в огромната подкрепа, която получи от всички вас, както и в знанието, че сега той е в мир и вече не страда.

Татко просто обичаше Уест Хам Юнайтед и особено да чува името си, пято силно и гордо на всеки мач. Клубът и неговите фенове бяха и винаги ще бъдат част от нашето семейство, така че ви благодарим от все сърце.“

След смъртта на Миклошко Уест Хам публикува прочувствено съобщение в памет на своя бивш герой.

То започва така: „Всички в Уест Хам Юнайтед са дълбоко натъжени от кончината на Лудек Миклошко на 64-годишна възраст след смела битка с рака. Изключително популярният бивш вратар, известен с обич като „Лудо“ сред „виненочервено-синята армия“, записа 373 мача за клуба в продължение на осем години като номер 1 между 1990 и 1997 г.“

Невероятното въздействие, което той оказа върху клуба, и обичта, с която го помнят, се чуват на всеки мач, когато привържениците пеят емблематичната му песен: „Казвам се Лудек Миклошко, идвам отблизо до Москва, играя на вратата за Уест Хам“.“

Миклошко остава изключително популярна фигура в Източен Лондон дълго след оттеглянето си. Той работи като треньор на вратарите на „чуковете“ между 2001 и 2010 г.

Бившата звезда на Чехословакия запазва Уест Хам в сърцето си и след напускането си и се присъединява към феновете в родината си, когато те печелят Лигата на конференциите в Прага през 2023 г.

Последното му посещение на „Лондон Стейдиъм“ е през декември 2024 г. за мач с Ливърпул, малко след като потвърждава, че повече няма да се лекува от рак.

Уест Хам потвърди, че в памет на Миклошко ще има специален период на аплодисменти преди утрешния сблъсък за „Карабао Къп“ с Фулъм на „Лондон Стейдиъм“, както и на следващия им домакински мач от Премиър лийг срещу Куинс Парк Рейнджърс на 9 октомври.

Миклошко подписва с „чуковете“ от чешкия Баник Острава през 1990 г. след осем години в клуба.

Тази сутрин от Баник Острава публикуваха в социалната мрежа Екс: „На 64-годишна възраст почина Лудек Миклошко. Ръководител на спортния отдел, бивш изключителен вратар и преди всичко прекрасен човек. Почивай в мир, големи Лудо.“

It is with deep and profound sadness that West Ham United announces the passing of legendary former goalkeeper and coach, Luděk Mikloško.



Rest in peace Luděk, our beloved, inspirational goalkeeper and gentle giant of a man. pic.twitter.com/DDqjCbcHZQ — West Ham United (@WestHam) September 14, 2026

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