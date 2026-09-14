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Почина легендата на Уест Хам Лудек Миклошко

  • 14 сеп 2026 | 11:00
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Почина легендата на Уест Хам Лудек Миклошко

Бившият вратар на Уест Хам Лудек Миклошко почина на 64-годишна възраст след продължителна битка с рак. Чехът бе диагностициран с рак през 2021 г., след като открива малка бучка на бедрото си. След като са намерени и други тумори, бившият вратар взима тежкото решение да не се подлага на химиотерапия, за да си осигури възможно най-добро качество на живот в последните си дни.

В изявление от сина на Лудек, Мартин, споделено от Уест Хам, се казва: „С разбито сърце съобщаваме за смъртта на моя баща Лудек след смела и храбра битка с рака.

От името на майка ми и моето семейство бих искал искрено да благодаря на феновете и на всички в Уест Хам Юнайтед за милите пожелания, мисли и молитви, които бяха изпратени на баща ми по време на боледуването му.

Знаем, че многобройните съобщения и пожелания от бившите му съотборници и фенове бяха огромна утеха за него в битката му с рака и му дадоха сили да не се предава и да продължи да се бори, доколкото можеше.

Сърцата ни са разбити от загубата му, но намираме утеха в огромната подкрепа, която получи от всички вас, както и в знанието, че сега той е в мир и вече не страда.

Татко просто обичаше Уест Хам Юнайтед и особено да чува името си, пято силно и гордо на всеки мач. Клубът и неговите фенове бяха и винаги ще бъдат част от нашето семейство, така че ви благодарим от все сърце.“

След смъртта на Миклошко Уест Хам публикува прочувствено съобщение в памет на своя бивш герой.

То започва така: „Всички в Уест Хам Юнайтед са дълбоко натъжени от кончината на Лудек Миклошко на 64-годишна възраст след смела битка с рака. Изключително популярният бивш вратар, известен с обич като „Лудо“ сред „виненочервено-синята армия“, записа 373 мача за клуба в продължение на осем години като номер 1 между 1990 и 1997 г.“

Невероятното въздействие, което той оказа върху клуба, и обичта, с която го помнят, се чуват на всеки мач, когато привържениците пеят емблематичната му песен: „Казвам се Лудек Миклошко, идвам отблизо до Москва, играя на вратата за Уест Хам“.“

Миклошко остава изключително популярна фигура в Източен Лондон дълго след оттеглянето си. Той работи като треньор на вратарите на „чуковете“ между 2001 и 2010 г.

Бившата звезда на Чехословакия запазва Уест Хам в сърцето си и след напускането си и се присъединява към феновете в родината си, когато те печелят Лигата на конференциите в Прага през 2023 г.

Последното му посещение на „Лондон Стейдиъм“ е през декември 2024 г. за мач с Ливърпул, малко след като потвърждава, че повече няма да се лекува от рак.

Уест Хам потвърди, че в памет на Миклошко ще има специален период на аплодисменти преди утрешния сблъсък за „Карабао Къп“ с Фулъм на „Лондон Стейдиъм“, както и на следващия им домакински мач от Премиър лийг срещу Куинс Парк Рейнджърс на 9 октомври.

Миклошко подписва с „чуковете“ от чешкия Баник Острава през 1990 г. след осем години в клуба.

Тази сутрин от Баник Острава публикуваха в социалната мрежа Екс: „На 64-годишна възраст почина Лудек Миклошко. Ръководител на спортния отдел, бивш изключителен вратар и преди всичко прекрасен човек. Почивай в мир, големи Лудо.“

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