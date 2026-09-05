Чешки милиардер стана най-големият акционер в Уест Хам

Чешкият милиардер Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хам, след като се съгласи на сделка за увеличаване на дела си, съобщиха от клуба от Чемпиъншип, с което ефективно бе сложен край на опита на Аманда Стейвли да купи акции.
Ванеса Голд - дъщеря на бившия президент на Уест Хам Дейвид Голд, постигна споразумение миналия месец да продаде акциите на семейството си на консорциум, воден от Стейвли и други, след като предварително договорената продажба на чешкия бизнесмен се провали. ВВС обаче съобщи, че собственикът на Royal Mail Даниел Кретински е сключил сделка с останалите акционери на клуба, включително бившия председател Дейвид Съливан, за дела, собственост на семейство Голд, увеличавайки собствения си дял до 46%.
Ванеса, представляваща семейство Голд, заяви, че е доволна, че акционерите на Уест Хам са постигнали споразумение. „Моята амбиция беше да гарантирам, че клубът има правилното ръководство и да дам възможност на Уест Хам да постигне своя потенциал и да се върне на полагащото му се място в Премиър лийг“, коментира тя в изявление.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago