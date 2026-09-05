Чешки милиардер стана най-големият акционер в Уест Хам

Чешкият милиардер Даниел Кретински стана най-големият акционер в Уест Хам, след като се съгласи на сделка за увеличаване на дела си, съобщиха от клуба от Чемпиъншип, с което ефективно бе сложен край на опита на Аманда Стейвли да купи акции.

Ванеса Голд - дъщеря на бившия президент на Уест Хам Дейвид Голд, постигна споразумение миналия месец да продаде акциите на семейството си на консорциум, воден от Стейвли и други, след като предварително договорената продажба на чешкия бизнесмен се провали. ВВС обаче съобщи, че собственикът на Royal Mail Даниел Кретински е сключил сделка с останалите акционери на клуба, включително бившия председател Дейвид Съливан, за дела, собственост на семейство Голд, увеличавайки собствения си дял до 46%.

Official Statement: West Ham United notes the announcement that Daniel Křetínský, via 1890s Holdings, has reached an agreement to acquire the requisite number of shares to become the single largest shareholder at the Club.



The Club will not be making any further comment until… pic.twitter.com/pK5VmMMlmO — West Ham Football (@westhamfootball) September 4, 2026

Ванеса, представляваща семейство Голд, заяви, че е доволна, че акционерите на Уест Хам са постигнали споразумение. „Моята амбиция беше да гарантирам, че клубът има правилното ръководство и да дам възможност на Уест Хам да постигне своя потенциал и да се върне на полагащото му се място в Премиър лийг“, коментира тя в изявление.

Vanessa Gold, representing the Gold family, said:



"I am pleased that the West Ham shareholders have reached an agreement, with Daniel Křetínský becoming the largest shareholder and taking a more active role in the decision-making at the club, as well as giving certainty to our… pic.twitter.com/Dyyct6EJRs — West Ham Football (@westhamfootball) September 4, 2026

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Снимки: Imago