Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

Английският Уест Хам финализира привличането на левия защитник Адама Бойро. Футболистът пристига под наем от испанския Атлетик Билбао, като „чуковете“ са си осигурили и опция за закупуването му след края на сезона.

24-годишният Бойро стартира професионалния си път в Осасуна, а през 2024 г. преминава в редиците на Атлетик Билбао. За баския тим той натрупа 45 участия в испанското първенство, Шампионската лига и Лига Европа.

С привличането на Бойро новите попълнения в състава на Уест Хем за кампанията в Чемпиъншип стават общо девет.

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