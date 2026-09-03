Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

  • 3 сеп 2026 | 04:26
  • 302
  • 0
Уест Хам се подсили с бранител от Атлетик Билбао

Английският Уест Хам финализира привличането на левия защитник Адама Бойро. Футболистът пристига под наем от испанския Атлетик Билбао, като „чуковете“ са си осигурили и опция за закупуването му след края на сезона.

24-годишният Бойро стартира професионалния си път в Осасуна, а през 2024 г. преминава в редиците на Атлетик Билбао. За баския тим той натрупа 45 участия в испанското първенство, Шампионската лига и Лига Европа.

С привличането на Бойро новите попълнения в състава на Уест Хем за кампанията в Чемпиъншип стават общо девет.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

В Челси бесни на Монако заради проваления трансфер на Камара

  • 3 сеп 2026 | 03:58
  • 460
  • 0
Божинов към Тоти: Благодаря, капитане!

Божинов към Тоти: Благодаря, капитане!

  • 3 сеп 2026 | 03:27
  • 1359
  • 0
ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

ПАОК и ОФИ започнаха с нулево реми за Купата на Гърция

  • 3 сеп 2026 | 00:24
  • 702
  • 1
Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

Български талант се разписа за втория тим на Динамо (Загреб)

  • 2 сеп 2026 | 23:52
  • 837
  • 0
Фамозен гол стресна Байерн, но после всичко си дойде по местата

Фамозен гол стресна Байерн, но после всичко си дойде по местата

  • 2 сеп 2026 | 23:37
  • 12233
  • 0
Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

Апоел (Беер Шева) и Апоел (Хайфа) с инфарктно реми, Стоянов не игра

  • 2 сеп 2026 | 23:26
  • 708
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 151414
  • 512
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 28595
  • 39
Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

Един от ненужните в ЦСКА ще играе в САЩ

  • 2 сеп 2026 | 23:29
  • 8335
  • 8
Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 9452
  • 38
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 22011
  • 85
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 25779
  • 24