Димитър Трендафилов: Да заслужим точките

Бенковски (Исперих) гостува утре на варненския Фратрия II. Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поздравявам отбора на Светкавица 2014 (Търговище) за хубавия мач, който изиграхме за купата на България. Всеки можеше да го спечели. Сега първо трябва да преодолеем умората от въпросния двубой. Ще са ни необходими сили, защото излизаме срещу млад отбор, който играе с голямо движение и желание. Очаквам футболно надиграване. Искаме трите точки, но трябва да ги заслужим на терена“, коментира пред Sportal.bg Димитър Трендафилов, треньор на Бенковски.

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