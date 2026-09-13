Водач в бурята: Несломимата страст на Раул Лосано на 70

Край игралното поле на "Арена София", където напрежението от ЕвроВолей 2026 за мъже бавно, но сигурно се покачва, Раул Лосано изпъква като фигура на тих, но решителен авторитет. На 70 години аржентинският тактик е най-възрастният старши треньор в турнира. Въпреки това, ако го наблюдавате по време на прекъсване или край скамейката, всяка представа за възраст бързо се размива пред суровата му и непоколебима отдаденост.

Кариерата на Лосано във волейбола на високо ниво започва, когато е едва 18-годишен. Повече от пет десетилетия по-късно огънят, тласнал младия треньор към професията, остава все така силен. За Лосано треньорството никога не е било просто работа, а единствената страст в живота му.

"Първото и най-важно нещо е, че обичам да бъда треньор. Изпитвам страст – толкова много години това е делото на целия ми живот. Започнах много млад, на 18, и тази страст остава напълно непокътната."

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Украинската глава

Какво кара един ветеран, който вече е бил на най-големите световни сцени – водейки национални отбори като Полша, Германия, Иран, Испания и Китай, да поеме една от най-сложните задачи в съвременния спорт?

Отговорът се крие както в апетита му за непрекъснато развитие, така и в дълбоката му човешка емпатия. Лосано пое ръководството на украинския национален отбор в труден момент за украинското волейболно семейство.

За Лосано поемането на Украйна е свързано с осезаем личен принос.

"Моята песъчинка е да помогна на украинската федерация и на украинския волейбол, ако мога да дам своя принос."

За разлика от всеки друг национален отбор в елитния волейбол, играчите на Украйна живеят изцяло извън родината си в продължение на пет последователни месеца годишно, докато отборът се мести между временни тренировъчни бази.

Вечният ученик на високите постижения

На въпроса дали пътешествието му на 70-годишна възраст служи като съзнателно послание за постоянство към света, Лосано леко възразява. Той не се интересува от проповядване или възприемане на грандиозни разкази. Просто казва това, което чувства.

Във философията на Лосано треньорството на високо ниво е безкраен процес на учене. Няма момент, в който един треньор е овладял всичко, защото спортът – и хората, които го практикуват – непрекъснато се развиват.

"Треньорът на високо ниво никога не спира да се учи. Винаги има играч, който се нуждае от корекция, или който измисля ново решение, към което трябва да си достатъчно внимателен, за да го включиш. Независимо дали става дума за тактически решения, овладяване на креативността на играчите или управление на групата, винаги има нещо ново."

Изкуството на адаптивния водач

През богатата си кариера, обхващаща няколко континента, Лосано е научил, че лидерството не може да бъде твърдо. Да ръководиш национален отбор в Украйна е коренно различно от това да управляваш отбори като Германия, Иран, Китай или Полша. Дори в рамките на една и съща култура различните епохи изискват различни подходи, както той е изпитал по време на двата си отделни престоя в Испания.

Лосано възприема ролята на треньора предимно като тази на водач – някой, който трябва постоянно да се адаптира, за да извлече максималния потенциал от всеки индивид.

"Трябва да знаеш как да се адаптираш и да разбереш какво можеш да извлечеш от всеки свой играч, за да го поведеш към максималния му потенциал. Това, което е в главата ми, може да проработи, а може и да не проработи. Всяка година трябва да се актуализирам как да управлявам всеки играч индивидуално."

Със състав от 14 различни личности, всяка от които носи уникални добродетели и лични борби, Лосано отхвърля универсалната методология. Той сяда с един играч за интимен емоционален разговор, докато на друг дава чисто технически инструкции.

Емоционални инструменти срещу психология

Означава ли този индивидуален човешки подход, че старши треньорът е отчасти психолог? Лосано внимателно поставя ясна граница.

"Би било арогантно да кажа, че се занимавам с психология. Аз не се занимавам с психология. Използвам някои инструменти. Психолозите се занимават с кризи и дълбоки страдания; ние не лекуваме такива проблеми тук."

Вместо това Лосано се фокусира върху насочването на спортистите през уникалния, нажежен до червено котел на съвременния професионален спорт. В епоха, в която мачовете се провеждат под ослепителни прожектори, а социалните медии могат да бъдат жестоки, управлението на емоционалния натиск на игрището се е превърнало в критична дисциплина.

"Емоцията от един мач е изключително висока, защото сме на огромна сцена, подкрепени от големи очаквания, а социалните медии днес могат да бъдат ужасно жестоки“, заяви Лосано.„Трябва да се научиш да водиш играчите при тези конкретни обстоятелства. Социалните медии не съществуваха, когато започнах. Но като треньор, моята работа като водач е да помогна на всеки играч да се подобри технически, физически и на игрището – така че да достигне максималния си потенциал и да издигне отбора."

Да издържиш заедно в хотелските стаи

Това водачество не е подложено на по-голямо изпитание от ежедневните реалности на номадския живот на Украйна. В продължение на пет поредни месеца Лосано и неговият отбор живеят по хотели, далеч от дома.

"Това е ужасно труден живот. Пет месеца по хотели... ние сме единственият национален отбор в света, който прави това. Два месеца и половина в Словения, два месеца и половина в Талин тази година. Трудно е и трябва да се научим да живеем с това заедно."

Въпреки това, докато ЕвроВолей 2026 се провежда в София, Раул Лосано остава точно там, където му е мястото: край страничната линия, с клипборд в ръка, с поглед, насочен към следващото разиграване, вечно учещ се и вечно напътстващ.

cev.eu

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