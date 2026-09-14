Италия се справи със Словакия за 3-та поредна победа на ЕвроВолей 2026

Световният шампион Италия продължава към 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026 за мъже, след като постигна трета поредна победа. Воденият от Фердинандо Де Джорджи тим се справи със Словакия с 3:1 (25:17, 25:27, 25:10, 25:19) в третия си мач от Група А на първенството, игран тази вечер пред около 4400 зрители в зала "Пала Панини" в Модена.

Българинът Атанас Върбанов беше първи съдия на срещата.

Така "Скуадра адзура" е начело в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с което вече си осигури класиране за следващата фаза на шампионата на Стария континент. Словакия пък записа втора поредна загуба, като все още няма спечелена точка.

Днес (14 септември) словаците ще играят с Чехия от 17,00 часа българско време. Следващата среща в групата за Италия е също срещу чехите, но във вторник (15 септември) от 22,05 часа.

Най-полезен за Италия стана Пардо Мати със страхотните 22 точки (6 блока!, 1 ас и 88% ефективност в атака - +18) за победата. Матиа Ботоло (1 блок, 1 ас, 67% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +10) и Юри Романо (1 блок и 71% ефективност в атака - +12) приключиха с по още 16 точки за успеха.

Трябва да се отбележи и завръщането в игра след близо година заради контузия на Алесандро Микиелето, който влезе за кратко в третия гейм. Микиелето дори се отчете с 2 точки (1 блок) за победата.

За Словакия Якуб Ихнат (75% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +6) и влезлият като резерва Ерик Гулак (1 ас и 50% ефективност в атака - +7) завършиха с по 12 точки.

Снимки: CEV.EU

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