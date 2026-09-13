Франция даде гейм, но продължава напред на Европейското

Олимпийският шампион Франция продължава напред на ЕвроВолей 2026 за мъже след трета поредна победа. Момчетата на Андреа Джани дадоха гейм, но успяха да играят Латвия с 3:1 (25:12, 25:16, 22:25, 25:13) в третата си среща от Група D на турнира, играна тази вечер пред 650 зрители в зала "БиТи Арена" в Клуж-Напока (Румъния).
"Петлите" са еднолично начело във временното класиране в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки, като вече със сигурност ще играят в следващата елиминационна фаза на първенството. Латвия пък е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в подреждането, с което запазва шансове също да играе на 1/8-финалите на шампионата.
Утре (14 септември) и двата отбора ще играят, а следващите им мачове в групата са във вторник (15 септември). Първо латвийците ще излязат срещу Швейцария, а след това Франция ще играе с Германия. Двубоите са от 17,00 и 20,00 часа българско време.
Матис Ено (2 блока, 1 ас, 68% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +11) и Симон Манин (9 блока! и 78% ефективност в атака - +12) реализираха по 16 точки за победата на Франция.
За Латвия Кристапс Смитс заби 19 точки (2 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 19% позитивно посрещане - +12), а Ренарс Янсонс завърши с 14 точки (47% ефективност в атака - +7), но и това беше недостатъчно.
Снимки: CEV.EUДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google