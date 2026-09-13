Япония стана шампион на Азия и спечели квота за ЛА 2028

Домакините от Япония завършиха по доминиращ начин на Азиатския континентален шампионат, след като в неделя вечер победиха категорично Иран с 3:0 (25:21, 26:24, 25:23) в големия фина, игран в зала "Китакиушу Сити Дженерал Джимнезиъм".

Победата донесе двойна радост, след като японците си осигуриха и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Така те станаха първият отбор освен домакина САЩ, който си е гарантирал място за мъжкия волейболен турнир в ЛА28. Япония триумфира и с 11-а континентална титла в историята, с което затвърждава рекорда си.

Юджи Нишида беше искрата за японския тим, като отбеляза 13 точки от атака, 3 блока и 3 аса за победата.

Али Хаджипур отбеляза 18 точки за Иран.

Шампионският триумф донесе ключово изкупление за отбора на селекционера Лоран Тили след горчивата кампания по-рано през лятото. Япония направи изключителна серия във Волейболната Лига на нациите, печелейки всичките 12 мача в основната фаза, преди в крайна сметка да отпадне от борбата за медалите.

Отказвайки да позволят историята да се повтори във Фукуока, домакините се възползваха от ясното си предимство на собствен терен през целия турнир. Япония спечели всеки мач в груповата фаза, преди да премине чисто през елиминациите с единствената цел да вдигне трофея пред местните си фенове.

Освен единствената олимпийска квота, континенталният шампионат послужи и като директен път за класиране за Световната купа (б.р. досегашното Световно първенство) през 2027-а година. Шампионът Япония и вицешампионът Иран спечелиха две от трите регионални места, отредени за първенството, което ще се проведе в Полша.

Към тях като трети представител на Азия се присъединява Република Корея, която спечели бронзовия медал в драматичен петгеймов трилър срещу Австралия по-рано в неделя. Корейците се пребориха в напрегната битка, за да победят с 3:2 (16:25, 25:18, 22:25, 25:18, 15:9). Звездата Хео Су Бонг отбеляза 28 точки, за да изкачи корейския отбор на подиума и да осигури завръщането му на сцената на Световната купа.

fivb.com

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