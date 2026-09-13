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Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

  • 13 сеп 2026 | 18:57
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Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

Мъжкият национален отбор на Израел записа първа победа на ЕвроВолей 2026. Воденият от Итамар Щайн тим направи страхотен обрат и надделя над Португалия с 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:22, 15:7) в третата си среща от Група В на турнира, играна този следобед пред едва около 300 зрители в зала "Арена София".

Така израелците са на 4-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 2 загуби и 2 точки, с което запазва реални шансове за продължаване напред в следващата фаза. От друга страна Португалия допусна трета поредна загуба, но има една спечелена точка, като е на път да отпадне от първенството.

Утре (14 септември) първо иберийците ще играят срещу Украйна, а след това Израел ще излезе срещу България. Мачовете са съответно от 16,00 и 19,00 часа.

Най-резултатни за Израел станаха Марк Рура (1 блок, 2 аса и 53% ефективност в атака - +13) и Шай Либерман (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +15) съответно с 23 и 21 точки за успеха.

За Португалия капитанът Алешандре Ферейра реализира 20 точки (1 блок, 1 ас и 50% ефективност в атака - +11), а Келтон Тавареш завърши с 16 точки (2 блока, 2 аса и 80% ефективност в атака - +11), но и това не помогна за победа.

ПОРТУГАЛИЯ - ИЗРАЕЛ 2:3 (25:19, 20:25, 25:20, 22:25, 7:15)

ПОРТУГАЛИЯ: Бруно Диаш 5, Андре Перейра 9, Алешандре Ферейра 20, Лоуренсо Мартинс 10, Келтон Тавареш 16, Филип Чветичанин 8 - Гонсало Соуса-либеро

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ

ИЗРАЕЛ: Ноам Ариел, Марк Рура 23, Шай Либерман 21, Илай Хавер 3, Вячеслав Батчкала 7, Никита Марон 5 - Омри Ройтман-либеро (Итамар Пелег, Илия Голдрин 9, Довидас Грибаускас, Ювал Чански, Омри Алон)

Старши треньор: ИТАМАР ЩАЙН.

Снимки: CEV.EU

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