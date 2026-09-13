Дания с втора победа на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на Дания записа втора победа на ЕвроВолей 2026 за мъже. Датчаните се наложиха чисто над Естония с 3:0 (28:26, 25:22, 25:16) в третия си двубой от Група С на шампионата, игран този следобед пред около 6500 зрители в зала "Нокиа Арена" в Тампере (Финландия).

По този начин възпитаниците на Кристиан Кнудсен са втори във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки, като имат много големи шансове да играят на 1/8-финалите на турнира. Естония пък е без спечелена точка до момента след две загуби.

Утре (14 септември) Дания почива, докато естонците ще играят с Белгия от 20,00 часа българско време. Следващият мач за датчаните е също с "червените дяволи", но във вторник (15 септември) от 17,00 часа.

Влезлият като резерва още в първия гейм Мадс Йенсен стана най-полезен за Дания с 19 точки (1 ас и 75% ефективност в атака - +17) за победата. Оскар Мадсен добави още 16 точки (2 аса, 56% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +12) за успеха.

За Естония Мерт Тамеару (50% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +8) и Тимо Льомус (1 ас, 60% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане +6) приключиха с 12 и 10 точки.

Снимки: CEV.EU

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