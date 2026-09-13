Униао (Лейрия) не успя да победи с човек повече в отсъствието на Рупанов

Амаранте и Униао Лейрия завършиха при равенство 2:2 в среща от 6-ия кръг на Лига Португал 2. Българският нападател Борислав Рупанов остана извън групата на гостите за двубоя, които пък не успяха да стигнат до победата макар да играха с човек повече близо 50 минути.

Мачът започна равностойно, но плановете на домакините се объркаха сериозно в 41-вата минута, когато защитникът Фелисиано Мендеш получи директен червен картон за това, че спря откъсващия се сам срещу вратаря Хайме Пинто.

Въпреки числения пасив, Амаранте поведе с гол на Симао Силва в 45-ата минута.

В началото на втората част, в 50-ата минута, гостите от Лейрия се възползваха от численото си превъзходство и Хуан Муньос изравни резултата.

В 79-ата минута обратът за гостите стана пълен, след като влезлият като резерва Жаир се разписа за 1:2 след асистенция на Хуан Муньос.

Амаранте обаче не се предаде и в 82-рата минута отново изравни, след гол на Гонсало Куня за крайното 2:2.

След тази подялба на точките Униао де Лейрия заема 6-о място в класирането с актив от 10 точки, докато Амаранте се намира на 15-а позиция с 5 точки.

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