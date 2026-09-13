Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Униао Лейрия
  3. Униао (Лейрия) не успя да победи с човек повече в отсъствието на Рупанов

Униао (Лейрия) не успя да победи с човек повече в отсъствието на Рупанов

  • 13 сеп 2026 | 22:46
  • 511
  • 0
Униао (Лейрия) не успя да победи с човек повече в отсъствието на Рупанов

Амаранте и Униао Лейрия завършиха при равенство 2:2 в среща от 6-ия кръг на Лига Португал 2. Българският нападател Борислав Рупанов остана извън групата на гостите за двубоя, които пък не успяха да стигнат до победата макар да играха с човек повече близо 50 минути.

Мачът започна равностойно, но плановете на домакините се объркаха сериозно в 41-вата минута, когато защитникът Фелисиано Мендеш получи директен червен картон за това, че спря откъсващия се сам срещу вратаря Хайме Пинто.

Въпреки числения пасив, Амаранте поведе с гол на Симао Силва в 45-ата минута.

В началото на втората част, в 50-ата минута, гостите от Лейрия се възползваха от численото си превъзходство и Хуан Муньос изравни резултата.

В 79-ата минута обратът за гостите стана пълен, след като влезлият като резерва Жаир се разписа за 1:2 след асистенция на Хуан Муньос.

Амаранте обаче не се предаде и в 82-рата минута отново изравни, след гол на Гонсало Куня за крайното 2:2.

След тази подялба на точките Униао де Лейрия заема 6-о място в класирането с актив от 10 точки, докато Амаранте се намира на 15-а позиция с 5 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Автогол в края провали Турицов и Динамо

Автогол в края провали Турицов и Динамо

  • 13 сеп 2026 | 21:45
  • 761
  • 0
Брест 0:1 ПСЖ, отмениха гол на парижани

Брест 0:1 ПСЖ, отмениха гол на парижани

  • 13 сеп 2026 | 22:45
  • 2823
  • 4
Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня показа характер срещу Хетафе и продължава непобеден в Ла Лига

  • 13 сеп 2026 | 21:40
  • 874
  • 0
Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

Краковия продължава да затъва, Минчев с жълт картон

  • 13 сеп 2026 | 21:27
  • 444
  • 0
Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

Кадър на Ювентус посече "старата госпожа" в луд мач

  • 13 сеп 2026 | 23:38
  • 3259
  • 4
Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

Мартин Георгиев не влезе в игра при равенство на АЕК

  • 13 сеп 2026 | 21:09
  • 750
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

Ботев ще е господар на Пловдив поне до следващото дерби

  • 13 сеп 2026 | 21:48
  • 34598
  • 65
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 107673
  • 597
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 33791
  • 143
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 38363
  • 137
Финалът на US Open: Зверев със сериозен аванс

Финалът на US Open: Зверев със сериозен аванс

  • 13 сеп 2026 | 23:13
  • 9568
  • 3
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 37791
  • 82