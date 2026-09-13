Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

  • 13 сеп 2026 | 20:15
  • 510
  • 0
Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

Капитанът на мъжкия национален отбор на Израел Вячеслав Батчкала призна след изключително драматичната победа над Португалия с 3:2 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че очаквам треньорът Итамар Щайн да направи ротации в състава срещу България, за да им даде почивка преди ключовият мач със Северна Македония във вторник.

Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България
Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

"Разполагаме с изключителни играчи като Илия Голдрин, Марк Рура и Шай Либерман. Всички те са впечатляващи, а присъствието на състезатели от такъв калибър в отбора със сигурност прави победата напълно постижима. Очаквам утре треньорът да направи ротации в състава срещу България, за да ни осигури почивка, тъй като ключовият ни мач е срещу Северна Македония във вторник. Това е основната ни цел – да влезем в този двубой напълно отпочинали", заяви Батчкала пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Раул Лосано: Сервисът реши мача! Направихме по-малко грешки

Раул Лосано: Сервисът реши мача! Направихме по-малко грешки

  • 13 сеп 2026 | 15:17
  • 1513
  • 0
Мартин Атанасов: Изпитахме трудности да се справим с мощните им сервиси и това се оказа решаващото

Мартин Атанасов: Изпитахме трудности да се справим с мощните им сервиси и това се оказа решаващото

  • 13 сеп 2026 | 14:56
  • 798
  • 1
Николай Иванов: Очаквам осъзната и адекватна реакция, нищо не е загубено

Николай Иванов: Очаквам осъзната и адекватна реакция, нищо не е загубено

  • 13 сеп 2026 | 14:44
  • 1724
  • 0
Симеон Николов: Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион

Симеон Николов: Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион

  • 13 сеп 2026 | 14:29
  • 3340
  • 3
Александър Николов е най-добрият нападател до момента на Европейското първенство

Александър Николов е най-добрият нападател до момента на Европейското първенство

  • 13 сеп 2026 | 12:55
  • 7379
  • 32
Джанлоренцо Бленджини: И ние играхме добре, но Украйна бе по-добра от нас

Джанлоренцо Бленджини: И ние играхме добре, но Украйна бе по-добра от нас

  • 12 сеп 2026 | 22:52
  • 9451
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

  • 13 сеп 2026 | 20:29
  • 11784
  • 12
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 85379
  • 372
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 17923
  • 97
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 27129
  • 123
Очаквайте на живо: Зверев или Шелтън ще е новият господар на Ню Йорк

Очаквайте на живо: Зверев или Шелтън ще е новият господар на Ню Йорк

  • 13 сеп 2026 | 10:28
  • 3933
  • 0
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 34202
  • 80