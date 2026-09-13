Капитанът на Израел: Очаквам ротации в състава срещу България, ключовият ни мач е със Северна Македония

Капитанът на мъжкия национален отбор на Израел Вячеслав Батчкала призна след изключително драматичната победа над Португалия с 3:2 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че очаквам треньорът Итамар Щайн да направи ротации в състава срещу България, за да им даде почивка преди ключовият мач със Северна Македония във вторник.

Израел със страхотен обрат срещу Португалия преди мача с България

"Разполагаме с изключителни играчи като Илия Голдрин, Марк Рура и Шай Либерман. Всички те са впечатляващи, а присъствието на състезатели от такъв калибър в отбора със сигурност прави победата напълно постижима. Очаквам утре треньорът да направи ротации в състава срещу България, за да ни осигури почивка, тъй като ключовият ни мач е срещу Северна Македония във вторник. Това е основната ни цел – да влезем в този двубой напълно отпочинали", заяви Батчкала пред сайта на CEV.

Снимки: CEV.EU

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