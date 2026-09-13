Лече удари Монца с ранни голове

Отборът на Лече записа домакински успех с 3:2 над Монца в ранния неделен мач от четвъртия кръг в Серия "А". Така “джалоросите” продължиха позитивната си тенденция в последните си девет срещи с новака, в които имат пет победи и четири ремита. На пейката на брианцолите пък в шести пореден двубой остана българският защитник Валентин Антов.

Домакините взеха ранен аванс от два гола след два изпълнени корнера от Иван Илич. В третата минута с глава се разписа Ласана Кулибали, а в десетата по същия начин беше точен и Тиаго Габриел. В 20-ата минута “бианкоросите” върнаха един гол чрез удар отблизо на Рикардо Мангаш след асистенция на Самуеле Бириндели. Още при следващата атака обаче Кулибали вкара второто си попадение в двубоя, засичайки центриране на Данило Вейга. Оттук нататък гостите наложиха силен натиск, но успяха да стигнат само до един гол, и то чак в 89-ата минута. Тогава дебютиралият от пейката Есекиел Себайос реализира своя пряк свободен удар с помощта на неубедителната намеса на Владимиро Фалконе.

Така Лече събра шест точки в актива си и се изкачи на десетото място в класирането, а Монца остава в зоната на изпадащите и по-точно на 18-ата позиция със само един пункт до момента.

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Снимки: Gettyimages