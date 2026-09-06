Парма и Монца останаха без победа в Серия "А"

Отборите на Парма и Монца завършиха наравно 1:1 на „Енио Тардини“ в срещата помежду си от третия кръг в Серия "А". Българският защитник Валентин Антов остана на пейката на новака в италианския елит за пети пореден мач през този сезон.

Гостите бяха тези, които имаха преимущество във владеенето на топката и отправените удари. След два големи пропуска на Дани Мота, те все пак успяха да поведат в резултата в 38-ата минута, когато Джей Робинсън отбеляза дебютния си гол за тима с хубав шут от границата на наказателното поле. В 58-ата минута резервата Андреа Колпани можеше да увеличи преднината на „бианкоросите“, но след рикоширалия му удар топката се отклони в напречната греда. За сметка на това, само две минути по-късно влезлият от пейката Симоне Лонтани донесе равенството за своя отбор с удар по земя.

Така и двата тима спечелиха своята първа точка през настоящата кампания, но остават без шампионатна победа, тъй като загубиха предишните си два мача в първенството. Парма е на 15-ата позиция в класирането, а Монца заема 16-ото място.

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Снимки: Gettyimages