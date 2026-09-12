Слави Георгиев и Рамона Алексеева триумфираха на държавен турнир до 14 г. в Русе

Слави Георгиев и Рамона Алексеева спечелиха титлите на сингъл от държавния турнир по тенис за момчета и момичета до 14-годишна възраст, проведена в Русе. Двамата младежи демонстрираха отлична форма и заслужено се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Големият герой на надпреварата в Русе бе Слави Георгиев. След като стигна до трофея в индивидуалната надпревара, той затвърди доминацията си, спечелвайки и титлата в турнира на двойки, с което завоюва впечатляващ златен дубъл.

При момичетата Рамона Алексеева показа изключителна стабилност в играта си през цялата седмица и заслужено се окичи със златото на сингъл. Успехът и за двамата шампиони е важно постижение в тяхното развитие и потвърждение за силната им работа в техните клубове.

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