Руски спортисти настояват за отмяна на забраната на Световната атлетика

Руски спортисти се обърнаха към международни спортни организации и органи за защита на човешките права с молба за съдействие за отмяна на наложената от Световната атлетика забрана за участие на руски състезатели, съобщи Ройтерс. Те изтъкват, че повече от четири години изключване от спорта са лишили цяло поколение спортисти от възможността да градят кариера.

В отворено писмо, адресирано до Комисията на спортистите към Международния олимпийски комитет (МОК), Консултативния комитет по правата на човека към МОК и Върховния комисар на ООН за правата на човека, спортистите заявяват, че продължаващата забрана има опустошително въздействие, пише Ройтерс.

“За нас това не е абстрактен правен или политически въпрос. Леката атлетика е нашият живот“, се казва в писмото. “Четири години са дълъг период във всеки живот. В живота на един спортист това могат да бъдат най-значимите години.“

На 3 юли Съветът на Световната атлетика потвърди решението си да изключи руските и беларуските спортисти от международни състезания, запазвайки санкциите, наложени първоначално след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

Себастиан Коу: Позицията на Световната атлетика спрямо Русия остава непроменена

Руската федерация по лека атлетика подаде жалба в Спортния арбитражен съд (CAS) на 9 юли, оспорвайки решението, а миналия месец внесе и допълнителна жалба.

Руските спортисти изтъкнаха, че позицията на федерацията представлява колективно наказание и се разминава с подхода на други международни спортни федерации, много от които постепенно са върнали руските и беларуските спортисти към участие под неутрален статут. На 8 юли МОК временно отмени суспендирането на Руския олимпийски комитет – важна стъпка към завръщането на страната в олимпийското семейство преди Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

“Леката атлетика остава едно от малкото изключения, при които руските спортисти продължават да бъдат обект на пълна забрана за участие“, се посочва в писмото.

Спортистите заявиха, че на 17 юли са отправили отделно искане до Спортния арбитражен съд за разрешение да се включат в процедурата по обжалване, но все още не са получили отговор.

Те добавиха, че продължителната несигурност се отразява тежко на личния им живот.

“Един правен или институционален процес може да продължи с години. Кариерата на спортиста – не“, написаха те.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google