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Себастиан Коу: Позицията на Световната атлетика спрямо Русия остава непроменена

  • 13 сеп 2026 | 16:46
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Себастиан Коу: Позицията на Световната атлетика спрямо Русия остава непроменена

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви, че позицията на ръководния орган относно санкциите, наложени на Русия, няма да се промени. Атлети от Русия и Беларус са със спрени състезателни права за международни турнири по лека атлетика от Световната атлетика след инвазията на страната в Украйна през февруари 2022 г.

Руската атлетическа федерация е подала нов иск в Спортния арбитражен съд (КАС), за да оспори санкциите, наложени от световната централа.

Коу обаче заяви: “Нашата позиция не се е променила. Тук не става въпрос за политика или паспорти, а за целостта на състезанията.“

От руската федерация твърдят, че продължаващите санкции “нарушават правата на организацията“ и ѝ “пречат да представлява пълноценно интересите на руските атлети на международно ниво“.

Ако решението на КАС бъде в полза на руската атлетика, това може да отвори пътя за руски и беларуски атлети да се състезават на следващите олимпийски игри, които ще се проведат в Лос Анджелис през 2028 г.

Коу, който спечели два златни олимпийски медала по време на знаменитата си атлетическа кариера, обеща да присъства на изслушването в КАС, за да помогне в представянето на казуса от страна на Световната атлетика.

Говорейки в неделя на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, 69-годишният британец каза: “От 18-годишна възраст вярвам, че всяка позиция, която съм заемал, независимо дали по време на създаването на първата комисия на спортистите към МОК или позиции, които съм заемал лично, е свързана с почтеността и състезанията.“

“Това е важно за мен, така че нашата позиция няма да се промени“, добави той.

Коу допълни, че въпросът трябва да бъде “разрешен“ и че общата цел е да има “пълен състав от хора на световно ниво, които се състезават в нашия спорт“.

Изпълнителният директор на руската атлетика Борис Яришевски, в интервю за руската информационна агенция ТАСС миналата седмица, разкритикува намерението на Коу да присъства на изслушването в КАС.

“Много е ясно, че той има нещо лично“, каза Яришевски. “Той вече не говори от името на Световната атлетика като федерация. Той говори от свое име, като казва, че лично ще отиде в съда, за да защити това.“

“Вярвам, че това е просто негова лична позиция, а не позицията на Световната атлетика.“

Позицията, заета от Световната атлетика, се различава от тази на Международния олимпийски комитет (МОК), както и на ръководните органи на много други спортове.

МОК временно отмени наказанието на Русия през юли, което потенциално позволява на страната да се състезава на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Други спортни федерации, включително Световната гимнастика, Световните водни спортове и Световният бокс, премахнаха тази година ограниченията за състезания на руски спортисти.

Някои руски и беларуски атлети се състезаваха като неутрални както на Игрите в Париж през 2024 г., така и на тазгодишните Зимни олимпийски игри в Милано.

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Снимки: Gettyimages

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