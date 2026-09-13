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Перфектната серия на Барселона най-вероятно ще продължи и срещу Леванте

  • 13 сеп 2026 | 06:00
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Перфектната серия на Барселона най-вероятно ще продължи и срещу Леванте

Днес от 17:15 часа стадион "Сиутат де Валенсия" ще бъде арена на сблъсъка от 5-ия кръг на Ла Лига между Леванте и лидера в класирането Барселона. Каталунците се намират във великолепна форма под ръководството на Ханзи Флик и пристигат във Валенсия в търсене на пети пореден успех в испанския шампионат.

Барселона оглавява таблицата на Ла Лига с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга и впечатляваща голова разлика от 17:2. Момчетата на Ханзи Флик постигнаха категорични победи над Елче (5:0), Атлетик Билбао (2:0), Райо Валекано (5:2) и Валенсия (5:0). Освен това, каталунците започнаха с успех и участието си в Шампионската лига през седмицата, надделявайки с 5:1 срещу Фейенорд.

Домакините от Леванте заемат 11-то място в подреждането с актив от 5 точки (1 победа, 2 равенства и 1 загуба) и голова разлика 5:5. След като започнаха сезона с поражение с 0:3 от Еспаньол, валенсианци влязоха в серия от три поредни мача без загуба – равенство 0:0 с Осасуна, разгромна победа с 5:2 срещу Бетис и ново нулево реми срещу Малага в последния кръг.

В лагера на Барселона извън сметките поради контузии в коляното остават Френки де Йонг и Рууни Барджи. Защитникът Ерик Гарсия, който счупи носа си в мача срещу Валенсия и пропусна двубоя с Фейенорд поради наказание, вече тренира и се очаква да бъде на разположение на Ханзи Флик, носейки предпазна маска.

За Леванте под въпрос поради контузия в бедрото е Карл Ета Ейонг. Капитанът Рожер Бруге се намира в отлична форма с два гола от началото на кампанията и ще бъде основна заплаха за вратата на гостите. В предни позиции отново се очаква да действа Иван Ромеро.

Капитанът на Барселона Рафиня прави феноменален старт на сезона, като вече има 6 гола в Ла Лига и се разписва във всеки един от официалните мачове до момента. Ламин Ямал и Фермин Лопес също се представят на високо ниво, като всеки от тях има по 4 попадения в първенството. При Леванте Рожер Бруге е лидерът в атака, а вратарят Матю Райън показа страхотна форма в миналия кръг, спасявайки дузпа срещу Малага.

Историята на двубоите между двата тима е изцяло в полза на Барселона. Каталунците са спечелили последните четири мача срещу Леванте и нямат загуба в последните седем преки двубоя (6 победи и 1 равенство). В последния мач помежду им през февруари 2026 г. Барселона надделя с 3:0 у дома, а последното гостуване на "Сиутат де Валенсия" през август 2025 г. завърши с драматичен успех за каталунците с 3:2.

В исторически план Барселона има 34 победи от 47 мача срещу Леванте във всички турнири, докато валенсианци са постигали победата 6 пъти при 7 равенства.

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Снимки: Gettyimages

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