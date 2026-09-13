Одри Веро: Лудост е, но спечелих всяко свое състезание на открито

Третата най-бърза жена в историята на 800 метра Одри Веро завърши сезона по най-добрия начин, прибавяйки и трофея за абсолютна шампионка в своята витрина. Швейцарката изпревари за първото място в Будапеща вчера Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол.

“Много съм щастлива от състезанието. Мисля, че спечелих всяко състезание през сезона на открито. Наистина е лудост, но в същото време това е нещо, за което съм работила, и сега получавам резултата“, каза Веро след победата си.

“Всъщност съм доста горда от начина, по който се разви това състезание“, каза Ходжкинсън. “Исках да спечеля и се получи доста оспорвано. Това са невероятни жени и всички се тласкаме една друга напред.“

Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

Брьодерс-Бол също беше доволна от бягането си и от годината като цяло. “Сезонът ми приключи и сега мога да кажа, че наистина обичам тази дисциплина“, сподели тя. “Хареса ми цялата тази година, дори повече, отколкото очаквах. Това трето място означава много.“

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Снимки: Gettyimages