Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Одри Веро: Лудост е, но спечелих всяко свое състезание на открито

Одри Веро: Лудост е, но спечелих всяко свое състезание на открито

  • 13 сеп 2026 | 16:01
  • 169
  • 0

Третата най-бърза жена в историята на 800 метра Одри Веро завърши сезона по най-добрия начин, прибавяйки и трофея за абсолютна шампионка в своята витрина. Швейцарката изпревари за първото място в Будапеща вчера Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол.  

“Много съм щастлива от състезанието. Мисля, че спечелих всяко състезание през сезона на открито. Наистина е лудост, но в същото време това е нещо, за което съм работила, и сега получавам резултата“, каза Веро след победата си. 

“Всъщност съм доста горда от начина, по който се разви това състезание“, каза Ходжкинсън. “Исках да спечеля и се получи доста оспорвано. Това са невероятни жени и всички се тласкаме една друга напред.“

Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол
Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

Брьодерс-Бол също беше доволна от бягането си и от годината като цяло. “Сезонът ми приключи и сега мога да кажа, че наистина обичам тази дисциплина“, сподели тя. “Хареса ми цялата тази година, дори повече, отколкото очаквах. Това трето място означава много.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Много съм доволен, че сезонът приключи по този начин

Божидар Саръбоюков: Много съм доволен, че сезонът приключи по този начин

  • 13 сеп 2026 | 15:24
  • 827
  • 0
Тентоглу: Винаги казвам, че за мен да скачам далеч е по-важно от победата, но този път съм щастлив от титлата

Тентоглу: Винаги казвам, че за мен да скачам далеч е по-важно от победата, но този път съм щастлив от титлата

  • 13 сеп 2026 | 15:11
  • 553
  • 0
Морис триумфира с титлата в овчарския скок в Будапеща

Морис триумфира с титлата в овчарския скок в Будапеща

  • 12 сеп 2026 | 23:16
  • 1019
  • 0
Беднарек спечели първа световна титла с победа на 100 метра в Унгария

Беднарек спечели първа световна титла с победа на 100 метра в Унгария

  • 12 сеп 2026 | 22:48
  • 1145
  • 1
Джеферсън-Уудън триумфира в епичен сблъсък на 100 метра срещу Алфред в Будапеща

Джеферсън-Уудън триумфира в епичен сблъсък на 100 метра срещу Алфред в Будапеща

  • 12 сеп 2026 | 22:23
  • 1492
  • 1
Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

  • 12 сеп 2026 | 22:04
  • 1656
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Спартак (Варна)

Славия 0:0 Спартак (Варна)

  • 13 сеп 2026 | 16:00
  • 4776
  • 8
На живо: Ландо Норис води в Гран при на Испания

На живо: Ландо Норис води в Гран при на Испания

  • 13 сеп 2026 | 15:47
  • 931
  • 0
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 23052
  • 69
Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

Левски ще търси добра игра и три точки срещу Ботев (Враца)

  • 13 сеп 2026 | 08:00
  • 22865
  • 98
Става горещо на "Колежа"!

Става горещо на "Колежа"!

  • 13 сеп 2026 | 07:45
  • 7900
  • 30
Има ли фаворит в дербито на Манчестър?

Има ли фаворит в дербито на Манчестър?

  • 13 сеп 2026 | 06:15
  • 5866
  • 12