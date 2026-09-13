Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

  • 13 сеп 2026 | 02:04
  • 110
  • 0
Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

Арина Сабаленка говори след загубения финал на US Open от Елена Рибакина. Беларуската състезателка отстъпи с 4:6 7:5 2:6, а от началото на новата седмица тя вече няма да бъде и номер едно в световната ранглиста, тъй като нейната опонентка от Казахстан капарира лидерската позиция в класацията при жените с прогресирането си до финала. Освен това Сабаленка игра за четвърта поредна година на финала в последния за сезона турнир от Големия шлем, но подобно на 2023 г. се провали и не успя да защити титлите си от 2024 и 2025 г. По време на изказването си обаче тя бе аплодирана бурно от препълнените трибуни на "Артър Аш Стейдиъм", които въпреки поражението ѝ оцениха нейната сърцата игра.

"Последното, което искам да правя в момента е тази реч, но ще се опитам. Благодаря на всички! Благодаря за подкрепата през тези две седмици, беше невероятно да играя пред всички вас. Разбира се, разочарована съм, но искам да поздравя Елена за невероятната година и невероятния резултат. Заслужено е, наслаждавай се! Забавлявай се утре и до края на сезона, за да мога да спечеля няколко титли.

Благодаря на всички спонсори за това, че правят този турнир възможен. Благодаря на всички, които ми помогнаха през тези две седмици да се почувствам у дома. Нямам търпение да се върна следващата година. Благодаря на моя екип, на моите приятели. Бих желала да се бях представила по-добре, но предполагам - следващата година", каза Сабаленка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

Росица Денчева е на първия си финал на турнир WTA 125

  • 12 сеп 2026 | 15:53
  • 955
  • 1
Слави Георгиев и Рамона Алексеева триумфираха на държавен турнир до 14 г. в Русе

Слави Георгиев и Рамона Алексеева триумфираха на държавен турнир до 14 г. в Русе

  • 12 сеп 2026 | 15:20
  • 410
  • 0
Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите в Румъния

Валерия Гърневска отпадна на четвъртфиналите в Румъния

  • 12 сеп 2026 | 14:30
  • 821
  • 0
5 години след чудото в Ню Йорк: историческият пробив на Радукану и тежестта на очакванията

5 години след чудото в Ню Йорк: историческият пробив на Радукану и тежестта на очакванията

  • 12 сеп 2026 | 14:05
  • 1050
  • 2
Тиафо е горд от представянето си в Ню Йорк

Тиафо е горд от представянето си в Ню Йорк

  • 12 сеп 2026 | 11:00
  • 852
  • 0
Националният дълг и шансът за злато

Националният дълг и шансът за злато

  • 12 сеп 2026 | 10:29
  • 1089
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 80533
  • 532
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 81969
  • 299
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 14012
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 9708
  • 27
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 12377
  • 36
Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

Да живее новата кралица на тениса! Рибакина детронира Сабаленка в епичен финал на US Open

  • 13 сеп 2026 | 01:45
  • 6239
  • 11