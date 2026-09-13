Сабаленка към публиката на "Артър Аш": Благодаря на всички, беше невероятно да играя пред вас

Арина Сабаленка говори след загубения финал на US Open от Елена Рибакина. Беларуската състезателка отстъпи с 4:6 7:5 2:6, а от началото на новата седмица тя вече няма да бъде и номер едно в световната ранглиста, тъй като нейната опонентка от Казахстан капарира лидерската позиция в класацията при жените с прогресирането си до финала. Освен това Сабаленка игра за четвърта поредна година на финала в последния за сезона турнир от Големия шлем, но подобно на 2023 г. се провали и не успя да защити титлите си от 2024 и 2025 г. По време на изказването си обаче тя бе аплодирана бурно от препълнените трибуни на "Артър Аш Стейдиъм", които въпреки поражението ѝ оцениха нейната сърцата игра.



"Последното, което искам да правя в момента е тази реч, но ще се опитам. Благодаря на всички! Благодаря за подкрепата през тези две седмици, беше невероятно да играя пред всички вас. Разбира се, разочарована съм, но искам да поздравя Елена за невероятната година и невероятния резултат. Заслужено е, наслаждавай се! Забавлявай се утре и до края на сезона, за да мога да спечеля няколко титли.



Благодаря на всички спонсори за това, че правят този турнир възможен. Благодаря на всички, които ми помогнаха през тези две седмици да се почувствам у дома. Нямам търпение да се върна следващата година. Благодаря на моя екип, на моите приятели. Бих желала да се бях представила по-добре, но предполагам - следващата година", каза Сабаленка.

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